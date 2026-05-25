Poskok na Kastelu, intervenisala nadležna služba

ATV
25.05.2026 13:46

Поскок, једна од најотровнијих змија на овом подручју, уочен је на тврђави Кастел у Бањалуци.
Poskok, jedna od najotrovnijih zmija na ovom području, uočen je na tvrđavi Kastel u Banjaluci.

Nakon dojave građana, na teren je izašla služba "Eko-Bel", koja je brzo reagovala i uklonila zmiju sa šetališta.

Nadležne službe odmah su uputile apel građanima na povećan oprez, posebno roditeljima sa d‌jecom, imajući u vidu da se na Kastelu u narednom periodu očekuju veća okupljanja i koncerti, prenose Banjalučke priče.

Iz službi se upozorava da postoji mogućnost prisustva još jedinki, s obzirom na prirodne uslove koji pogoduju njihovom staništu u ovom području.

Građanima se savjetuje dodatni oprez prilikom kretanja i boravka u ovom dijelu grada.

