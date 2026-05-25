Zašto je maj "zlatni mjesec" za nabavku ogreva u Banjaluci?

25.05.2026 14:23

Zima se sad čini prilično daleko, ali za mnoge građane Banjaluke i okoline već počinje razmišljanje o nabavci ogreva za narednu sezonu.

naliza cijena na internet oglasnicima jasno pokazuje da je upravo sada idealan period za kupovinu, jer su sve vrste ogrevnog drveta na svom proljećnom minimumu.

Tako za one koji ogrev nabavljaju na vrijeme, majske cijene po kategorijama izgledaju prilično povoljno.

Iscjepana bukva (po metru): 140 KM

Bukva u čutcima / panjevima (po metru): 115 KM

Drva u paletama, sušena i pripremljena (paleta dimenzija 1 × 1 × 1,8 m): 250 KM

Miješana tvrda drva (u metrici): 95 KM

Miješana tvrda drva (u čutcima): 100 KM

Miješana tvrda drva (cijepana): 125 KM

Drva na vreću (za potpalu): 9 KM

Razlog za ovako povoljne cijene leži u činjenici da je potražnja u maju minimalna, pa prodavci nastoje da rasprodaju zalihe, što pametnim planiranjem može donijeti značajne uštede u kućnom budžetu.

Osim toga, pred kupcima je dovoljno toplih mjeseci da se drvo idealno osuši i pripremi za zimu, što mu podiže efikasnost grijanja.

Kada drva ne treba kupovati?

Za sve koji žele proći jeftinije, ključno je izbjeći kasno ljeto i ranu jesen. Najveća potražnja za ogrevnim drvetom tradicionalno počinje krajem avgusta i traje tokom septembra i oktobra. Upravo tada, kada se većina građana sjeti nabavke, na tržištu nastaje opšti grabež.

Pojedini preprodavci maksimalno koriste tu situaciju i vještački podižu cijene, pravdajući to povećanom potražnjom i sporijom isporukom sa terena. Zato je kupovina u tom periodu najnepovoljnija opcija za novčanik građana.

Krajnja cifra koju građani plaćaju, osim samog godišnjeg doba, najviše zavisi od vrste drveta, dužine, načina cijepanja, prevoza, ali i stepena sušenja. U svakom slučaju, vidljivo je da cijene ozbiljno osciliraju u zavisnosti od godišnjeg doba i zimskih minusa.

Iscjepana bukva

Uvidom u ponudu prodavaca koji nude iscijepanu bukvu, vidljivo je da je u oktobru, na samom početku grijne sezone, cijena iznosila oko 150 KM po metru. Najveći skok zabilježen je u hladnom februaru, kada je usljed velike potražnje i niskih temperatura cijena dostizala i do 160 KM, da bi tek u martu i aprilu tržište odreagovalo padom na trenutnih 140 KM.

Bukva u čutcima

Još veće oscilacije tokom zimskih mjeseci vidljive su kod prodavaca koji bukvu nude u čutcima. Kod njih je cijena u decembru iznosila stabilnih 100 KM, da bi u jeku zime, tačnije u februaru, skočila na čak 150 KM po metru, nakon čega je uslijedio pad na proljećnih 100 do 125 KM.

Drva u paletama

Potpuno drugačija pravila važe za sušena i pripremljena drva u paletama. Podaci pokazuju da ova vrsta ogreva drži visoku cijenu tokom čitave godine i gotovo da ne reaguje na proljećna pojeftinjenja.

Tako je u avgustu prošle godine paleta iznosila 220 KM, u septembru je skočila na 230–240 KM, dok je u martu ove godine dostigla vrhunac od 250 KM, na kojem se zadržala i danas. Kupci na internetu sve više traže upravo ovu vrstu ogreva jer ne zahtijeva nikakav dodatni rad oko cijepanja i slaganja.

U firmi “Drvosječa” kupci mogu iskoristiti i aktuelni popust od 10 odsto na iscijepano ogrevno drvo. U ponudi su paletirana drva spremna za isporuku, i to manja paleta dimenzija 100x100x110 centimetara po cijeni od 148 KM, kao i veća paleta dimenzija 100x100x180 centimetara po cijeni od 267 KM.

Prateći ove podatke, uočljiv je jasan šablon prema kojem proljeće donosi najniže cijene svih vrsta drveta, pa je nabavka ogreva u maju najbolji način da se preduhitre jesenja poskupljenja i trikovi preprodavaca, piše BL Portal.

