Stevandić: Kompromisom do nacionalnog jedinstva o zatvaranju OHR-a

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je kao izuzetno značajan čin postizanje kompromisa između vlasti i opozicije o Deklaraciji o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH.

Nakon usaglašavanja teksta, Stevandić je istakao da su prihvaćeni prijedlozi i amandmani SDS-a i PDP-a, čime je Deklaracija dobila širi konsenzus.

"Ponosan sam na način na koji smo došli do konačnog teksta koji odražava nacionalno jedinstvo. Ovaj dokument ne bi bio moguć da nismo stvorili okolnosti koje su omogućile da Kristijan Šmit ide iz BiH", naglasio je Stevandić u završnoj riječi pred poslanicima.

Podsjetio je da su konsultacije o konačnoj verziji dokumenta obavljene na sastanku kojem su, u ime SDS-a i PDP-a, prisustvovali poslanici Dragomir Vasić i Slaviša Marković.

"Prihvaćeni su prijedlozi opozicije jer nam je zajedništvo neophodno kada govorimo o ovako značajnim nacionalnim pitanjima", poručio je Stevandić, zahvalivši poslanicima na saradnji i ponovivši da je zatvaranje OHR-a neminovnost i ključni cilj.