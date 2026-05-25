Logo
Large banner

Stevandić: Kompromisom do nacionalnog jedinstva o zatvaranju OHR-a

Autor:

ATV
25.05.2026 14:08

Komentari:

0
Предсједник НСРС Ненад Стевандић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je kao izuzetno značajan čin postizanje kompromisa između vlasti i opozicije o Deklaraciji o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH.

Nakon usaglašavanja teksta, Stevandić je istakao da su prihvaćeni prijedlozi i amandmani SDS-a i PDP-a, čime je Deklaracija dobila širi konsenzus.

"Ponosan sam na način na koji smo došli do konačnog teksta koji odražava nacionalno jedinstvo. Ovaj dokument ne bi bio moguć da nismo stvorili okolnosti koje su omogućile da Kristijan Šmit ide iz BiH", naglasio je Stevandić u završnoj riječi pred poslanicima.

Podsjetio je da su konsultacije o konačnoj verziji dokumenta obavljene na sastanku kojem su, u ime SDS-a i PDP-a, prisustvovali poslanici Dragomir Vasić i Slaviša Marković.

"Prihvaćeni su prijedlozi opozicije jer nam je zajedništvo neophodno kada govorimo o ovako značajnim nacionalnim pitanjima", poručio je Stevandić, zahvalivši poslanicima na saradnji i ponovivši da je zatvaranje OHR-a neminovnost i ključni cilj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nenad Stevandić

nsrs

zatvaranje OHR-a

Republika Srpska

PDP

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пјевачица Анђела Игњатовић Бресквица

Scena

Breskvica ljubi moćnika nakon raskida s policajcem?

2 h

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Svijet

FSB spriječio teroristički napad na luku

2 h

0
Све више странаца жели да учи српски језик

Društvo

Sve više stranaca želi da uči srpski jezik

2 h

0
Поскок, једна од најотровнијих змија на овом подручју, уочен је на тврђави Кастел у Бањалуци.

Banja Luka

Poskok na Kastelu, intervenisala nadležna služba

2 h

1

Više iz rubrike

Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Radićemo na unapređenju kvaliteta života mještana Gornje Piskavice

3 h

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на сједници НСРС

Republika Srpska

Minić: Poslati jedinstvenu poruku OHR-u iz Srpske

4 h

0
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић у НСРС

Republika Srpska

Vukanović po ko zna koji put izbačen sa sjednice NSRS

4 h

8
Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Krajnje vrijeme da funkcija visokog predstavnika bude ukinuta

5 h

0

  • Najnovije

16

35

Pokrenuta potraga: Planinar iz Hrvatske nestao u BiH

16

18

Šta je omega bloking, koji nam već sad donosi ljetnje vrućine?

16

12

"Ležao" u Foči: Dejan Popović izručen Srbiji

16

02

Veliki preokret u pregovorima: Tramp miri Izrael i muslimanske zemlje?

15

57

Djevojka (28) umrla od posljedica toplotnog udara tokom fitnes takmičenja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner