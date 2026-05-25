Minić: Poslati jedinstvenu poruku OHR-u iz Srpske

Iz Republike Srpske treba poslati jedinstvenu poruku, a to je da je neophodno zatvoriti Kancelariju visokog predstavnika u BiH, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Protektorata kao što je BiH nema nigdje u svijetu. Nedopustivo je nametanje zakona i ostalih akata što su radili visoki predstavnici", istakao je Minić tokom rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srpske o Deklaraciji o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH.

Minić je podsjetio da je upotrebom bonskih ovlašćenja nanijeta ogromna šteta Republici Srpskoj.

"Upotrebom bonskih ovlašćenja je urušen pravni sistem. Pozivam sve poslanike da zajednički kažemo da smo protiv visokog predstavnika i ovlašćenja koja ima", rekao je Minić i dodao:

"U raspravi o Deklaraciji ne smiju se tražiti politički poeni. Zato treba da zajednički nastupimo", naglasio je Minić.

Republika Srpska Vukanović po ko zna koji put izbačen sa sjednice NSRS

Poslanik liste za Pravu i red Nebojša Vukanović udaljen je iz skupštinske sale zbog neprimjerenog ponašanja i odstupanja od rasprave o navedenoj deklaraciji.

(Srna)