Logo
Large banner

Minić: Poslati jedinstvenu poruku OHR-u iz Srpske

Autor:

ATV
25.05.2026 12:25

Komentari:

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на сједници НСРС
Foto: ATV/Branko Jović

Iz Republike Srpske treba poslati jedinstvenu poruku, a to je da je neophodno zatvoriti Kancelariju visokog predstavnika u BiH, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Protektorata kao što je BiH nema nigdje u svijetu. Nedopustivo je nametanje zakona i ostalih akata što su radili visoki predstavnici", istakao je Minić tokom rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srpske o Deklaraciji o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH.

Minić je podsjetio da je upotrebom bonskih ovlašćenja nanijeta ogromna šteta Republici Srpskoj.

"Upotrebom bonskih ovlašćenja je urušen pravni sistem. Pozivam sve poslanike da zajednički kažemo da smo protiv visokog predstavnika i ovlašćenja koja ima", rekao je Minić i dodao:

"U raspravi o Deklaraciji ne smiju se tražiti politički poeni. Zato treba da zajednički nastupimo", naglasio je Minić.

Небојша Вукановић

Republika Srpska

Vukanović po ko zna koji put izbačen sa sjednice NSRS

Poslanik liste za Pravu i red Nebojša Vukanović udaljen je iz skupštinske sale zbog neprimjerenog ponašanja i odstupanja od rasprave o navedenoj deklaraciji.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

nsrs

Narodna skupština Republike Srpske

OHR

zatvaranje OHR-a

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција Србија

Srbija

Lančani sudar autobusa i pet automobila: Više povrijeđenih

4 h

0
На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повријеђено неколико особа. Пет екипа Хитне помоћи превози и збрињава повређене.

Srbija

Detalji drame u Beogradu: Šutirali prozore i vrata tramvaja da izađu, povrijeđena i d‌jeca

4 h

0
Удес на Стрчевици. Аутом се закуцао у полицијско возило.

Hronika

Udes na Starčevici: Sudarili se putničko i policijsko vozilo

4 h

2
Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.

Svijet

Francuska u sjenci skandala: Škole i vrtići pod istragom zbog zlostavljanja djece

4 h

0

Više iz rubrike

Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић у НСРС

Republika Srpska

Vukanović po ko zna koji put izbačen sa sjednice NSRS

4 h

8
Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Krajnje vrijeme da funkcija visokog predstavnika bude ukinuta

5 h

0
Срђан Мазалица, шеф клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске

Republika Srpska

Mazalica: Usvojiti deklaraciju kojom će Srpska pokazati svoj stav

5 h

0
Лијекови

Republika Srpska

Riješena nestašica lijeka za dijalizne pacijente

5 h

0

  • Najnovije

16

35

Pokrenuta potraga: Planinar iz Hrvatske nestao u BiH

16

18

Šta je omega bloking, koji nam već sad donosi ljetnje vrućine?

16

12

"Ležao" u Foči: Dejan Popović izručen Srbiji

16

02

Veliki preokret u pregovorima: Tramp miri Izrael i muslimanske zemlje?

15

57

Djevojka (28) umrla od posljedica toplotnog udara tokom fitnes takmičenja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner