Logo
Large banner

Mazalica: Usvojiti deklaraciju kojom će Srpska pokazati svoj stav

Autor:

ATV
25.05.2026 11:15

Komentari:

0
Срђан Мазалица, шеф клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске
Foto: ATV

Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je da poslanici treba danas da usvoje deklaraciju kojom će Republika Srpska pokazati svoj stav i pozvati na zatvaranje OHR-a.

Mazalica je napomenuo da Srpska trenutno ima dobru saradnju sa velikim svjetskim silama kao što je Rusija, SAD i Kina, te da je u poziciji da usvoji ovaj dokument.

"Dolaskom Kristijana Šmita bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti pokidane su veze sa međunarodnim pravom, te dolazi do nečeg za šta slobodno možemo reći da je kolonijalna diktatura", rekao je Mazalica tokom rasprave u Narodnoj skupštini Srpske o Deklaraciji o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH.

On je podsjetio da je Šmit mijenjao najvažnije zakone u BiH i nametao odluke, ukazujući da je to klasična kolonijalna diktatura, prenosi SRNA.

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Najbolja opcija zatvaranje OHR-a

"Šmit je trajno unio nestabilnost u BiH i na kraju podnio ostavku", rekao je Mazalica.

On je istakao da je samim tim opravdan cilj Deklaracije - zatvaranje rada Kancelarije visokog predstavnika, te prestanak bonskih ovlaštenja i preuzimanje pune odgovornosti domaćih političara.

"To je ono za šta se Republika Srpska sve vrijeme zalaže", rekao je Mazalica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srđan Mazalica

zatvaranje OHR-a

OHR

Narodna skupština Republike Srpske

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Лијекови

Republika Srpska

Riješena nestašica lijeka za dijalizne pacijente

27 min

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић за говорницом

Republika Srpska

Stevandić: Najbolja opcija zatvaranje OHR-a

58 min

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији у Бањалуци

Republika Srpska

Dodik: SNSD je učinio sve da sačuva potencijal Republike Srpske

1 h

5
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Za stravični zločin u Bradini još niko nije odgovarao

3 h

1

  • Najnovije

11

36

Košarac: Krajnje vrijeme da funkcija visokog predstavnika bude ukinuta

11

32

Umro čovjek koji je izmislio dragstor

11

23

Švajcarski voz stigao u Banjaluku

11

22

Rusija prelazi na sljedeći korak: Tužba protiv baltičkih država

11

19

Banjalučanin Kosta Kondić odbio BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner