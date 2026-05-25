Mazalica: Usvojiti deklaraciju kojom će Srpska pokazati svoj stav

Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je da poslanici treba danas da usvoje deklaraciju kojom će Republika Srpska pokazati svoj stav i pozvati na zatvaranje OHR-a.

Mazalica je napomenuo da Srpska trenutno ima dobru saradnju sa velikim svjetskim silama kao što je Rusija, SAD i Kina, te da je u poziciji da usvoji ovaj dokument.

"Dolaskom Kristijana Šmita bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti pokidane su veze sa međunarodnim pravom, te dolazi do nečeg za šta slobodno možemo reći da je kolonijalna diktatura", rekao je Mazalica tokom rasprave u Narodnoj skupštini Srpske o Deklaraciji o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH.

On je podsjetio da je Šmit mijenjao najvažnije zakone u BiH i nametao odluke, ukazujući da je to klasična kolonijalna diktatura, prenosi SRNA.

"Šmit je trajno unio nestabilnost u BiH i na kraju podnio ostavku", rekao je Mazalica.

On je istakao da je samim tim opravdan cilj Deklaracije - zatvaranje rada Kancelarije visokog predstavnika, te prestanak bonskih ovlaštenja i preuzimanje pune odgovornosti domaćih političara.

"To je ono za šta se Republika Srpska sve vrijeme zalaže", rekao je Mazalica.