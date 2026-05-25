Riješena nestašica lijeka za dijalizne pacijente

25.05.2026 11:13

Лијекови
Foto: pexels/ Tima Miroshnichenko

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske obavještava javnost da je hitno reagovalo na nedavne navode hemodijaliznih pacijenata o privremenoj nestašici lijeka „eritropoetin“, te da je, prema informacijama Zavoda za hemodijalizu i transplantaciju Republike Srpske, lijek sada dostupan za sve pacijente .

Kada je u pitanju saradnja sa Udruženjem dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih pacijenata Republike Srpske, ističemo da ovo Ministarstvo već godinama održava redovne kontakte sa Udruženjem i njihovim predsjednikom, gospodinom Aleksandrom Radunom, koji je i povodom pomenutog dopisa Udruženja u prethodim danima više puta telefonski razgovarao sa ministrom Šeranićem, te su 21. 5. 2026. godine obavili i sastanak u Ministarstvu.

I tom prilikom istaknuto je da Ministarstvo ulaže pune napore i očekuje od svih uključenih strana da se trenutno nezadovoljstvo i problem u komunikaciji predstavnika Udruženja i rukovodstva Zavoda za dijalizu i transplantaciju što prije prevaziđe, u korist pacijenata.

Posebno ističemo da ni u jednom trenutku nije obustavljeno pružanje usluga hemodijalize, te da su zdravstveni radnici u svim dijaliznim centrima u Republici Srpskoj od početka ulagali maksimalne profesionalne napore kako bi pacijenti dobili ovu zdravstvenu uslugu.

I ovom prilikom ukazujemo na značaj kontinuiteta pružanja i korišćenja ove vitalne zdravstvene usluge.

Napominjemo i da je, povodom dopisa od 11. 5. 2026. godine Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih pacijenata, u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite 14. 5. 2026. godine obavljen i sastanak na kojem su učestvovali ministar zdravlja i socijalne zaštite i rukovodstva Zavoda za hemodijalizu i trensplantaciju, te Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, koji takođe brine o potrebama pacijenata na hemodijalizi.

S ciljem da se obezbijedi kontinuirano snabdjevanje „eritropoetina“ i drugih lijekova, dogovoreno je da se Zavod sa svojim potrebama uskladi sa centralizovanom nabavkom lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja, a kako bi se obezbijedio kontinuitet liječenja pacijenata.

Vrata Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uvijek su otvorena za sve hemodijalizne pacijente i njihove predstavnike, o čemu svjedoči i dugogodišnja saradnja koju ostvarujemo sa Udruženjem dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih pacijenata Republike Srpske, a na osnovu koje su napravljeni i značajni pomaci u zdravstvenom sistemu, kada je u pitanju ova kategorija pacijenata.

Potpuno uvažavajući specifičnost potreba hemodijaliznih pacijenata, Vlada Republike Srpske, podsjećamo, obezbjeđuje i kontinuiranu finansijsku podršku radu udruženja koje ih okuplja, za poboljšanje kvaliteta života, kao i podizanje svijesti u društvu o problemima sa kojima živi ova populacija.

Podsjećamo i da je Zavod za hemodijalizu i transplantaciju Republike Srpske počeo sa radom od 1. januara ove godine, nakon što je, upravo po zahtjevima Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih pacijenata Republike Srpske, završen proces preuzimanja svih dijaliznih centara u Republici Srpskoj od dotadašnjeg privatnog partnera Frezenius.

lijek

zdravlje

Republika Srpska

nestašica lijekova

