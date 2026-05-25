34 godine od stradanja u Bradini: Sjećanje na 48 ubijenih srpskih civila

25.05.2026 07:27

U Bradini kod Konjica danas će biti obilježene 34 godine od brutalnog zločina nad srpskim stanovništvom, kada su združene muslimanske i hrvatske snage ubile 48 mještana, a preostalo stanovništvo protjerale i odvele u logore.

Bradina, koja je prije rata bila etnički čisto srpsko selo sa oko 700 stanovnika, postala je poprište nezapamćenog zločina 25. maja 1992. godine. Združene snage „Zelenih beretki“, „Patriotske lige“, HOS-a i HVO-a, brojale su oko 3.000 pripadnika i tom prilikom pokrenule opšti napad na nejač.

Krvavi pir nad nemoćnim civilima

U prvom naletu svirepo je ubijeno 38 Srba, dok je u naredna dva dana broj žrtava porastao na 48. Tijela 26 žrtava zločinci su bacili u masovnu grobnicu, koju su iskopali u porti spaljenog i razorenog Hrama Vaznesenja Gospodnjeg.

Oni koji su preživjeli početni pokolj, deportovani su u logore Čelebići i Musala, gdje su izloženi nehumanim mučenjima. U tim kazamatima život je izgubilo još 22 civila, dok se za posmrtnim ostacima pet lica traga i nakon 34 godine.

Pravda – nedostižna misija?

Iako postoje brojni dokazi i svjedočenja, proces utvrđivanja odgovornosti obilježile su brojne kontroverze. Predmet protiv ključnih optuženih, Jasmina Guske, Enesa Tucakovića i Miralema Macića, okončan je na bizaran način – sva trojica su preminula u januaru 2012. godine, neposredno prije nego što su trebali svjedočiti o naređenjima koja su stizala iz političkog vrha tadašnjeg Sarajeva.

Danas se pred Sudom BiH vodi maratonski proces u predmetu „Esad Ramić i ostali“, u kojem su optuženi pripadnici Armije BiH i HVO-a za ubistva, mučenja i progon srpskog naroda iz Bradine. Porodice žrtava decenijama čekaju konačnu presudu, ukazujući na činjenicu da pravda koja sporo stiže za njih predstavlja nastavak stradanja.

