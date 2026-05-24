Stevandić: Sloga da sačuva srpski narod

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić istakao je da srpska sloga treba da čuva srpski narod i da je današnja Skupština te političke partije u Banjaluci mali sabor predstavnika najjačih srpskih stranaka.

Stevandić je naglasio da je zajedništvo srpskog naroda nesalomljiva prepreka porazu, jer je srpski narod svoju slobodu plaćao glavama.

"Za razliku od onih koji danas istoriju pišu blatom, mi smo svoju pisali suzama, a suze su uvijek nešto najčistije što čovjek ima", istakao je Stevandić.

On je naglasio da Republika Srpska nastavlja borbu za samostalno odlučivanje za svoja ustavna prava i imovinu svjesni da srpsko pitanje još nije završeno jer još pokušavaju da Srbe pojedinačno slome, prevare i posvađaju.

U obraćanju na Skupštini Ujedinjene Srpske, Stevandić je naglasio da je

srpski narod jedan organizam, jedna vjera, pismo, duša i kultura.

"Srpska sloga treba da čuva srpski narod i našu d‌jecu, a naša matica Srbija da nas drži sve na okupu. Naša odgovornost će nas izdići iznad svakih sujeta, interesa, populizma i fanatizma i voditi prema zajedništvu, ljubavi i pobjedi", rekao je Stevandić i dodao da na srpskoj neslozi neprijatelji oštre noževe.

On je rekao da je zajedno sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom prošao svašta, potjernicu, te da ih neprijatelj nije uplašio, paralisao, već motivisao, prenosi SRNA.

"Nisu nas pokorili, neće nas pobijediti", rekao je Stevandić i poručio da treba držati ruke dalje od Republike Srpske, njene imovine i prava srpskog naroda.

On je rekao da Republika Srpska nema plan za otcjepljenje ili samostalnost, da je to laž koju su plasirali da je izoluju, nametnu sankcije i unište.

"Iako mi taj plan nemamo, samostalnost može biti posljedica torture nad institucijama Srpske, izabranim funkcionerima i pokušajima da nam otmu prava i imovinu", rekao je Stevandić.