Logo

FZO Srpske: Pokrenut skrining za rano otkrivanje raka debelog crijeva

Autor:

ATV
15.06.2026 10:40

Komentari:

0
Фонд здравственог осигурања Републике Српске
Foto: FZO Republike Srpske

Osigurana lica koja imaju od 50 do 75 godina, kao i osiguranici od 18 do 49 godina sa pozitivnom ličnom i porodičnom anamnezom su ciljne grupe za rano otkrivanje karcinoma debelog crijeva koje su kreirane u aplikaciji "E-prevencija" u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema /IZIS/, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske.

U ovoj aplikaciji su kreirani upitnici, te određeno koje laboratorijske nalaze treba obaviti u okviru preventivnog pregleda skrininga karcinoma debelog crijeva.

"Ovaj preventivni pregled namijenjen je svim ciljnim grupama na području cijele Republike Srpske, a sprovodi se u nadležnim domovima zdravlja", naveli su iz Fonda i napomenuli da su aplikaciju "E-prevencija" kreirali kako bi porodičnim ljekarima bilo olakšano da sprovode preventivne preglede koje Fond finansira.

Fond je obezbijedio i dodatnih 10 miliona KM za sprovođenje preventivnih pregleda, jer je cilj jačati prevenciju na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Karcinom debelog crijeva jedno je od najčešćih malignih oboljenja, ali i jedan od onih kod kojih rano otkrivanje znatno poboljšava ishod liječenja.

"Skrining omogućava otkrivanje raka u početnoj fazi, ali i prekanceroznih promjena koje se mogu ukloniti prije razvoja bolesti. Sve osobe u preporučenoj starosnoj dobi treba da se informišu kod svog izabranog ljekara o mogućnostima skrininga", napomenuli su iz Fonda.

FZO finansira četiri skrininga u domovima zdravlja, te je važno da osigurana lica iskoriste ovo pravo i razgovaraju sa svojim izabranim ljekarom o pregledima koji su preporučeni u skladu sa procjenom rizika, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FZO Republike Srpske

Preventivni pregledi

aplikacija E-prevencija

Rak debelog crijeva

skrining

Komentari (0)

Više iz rubrike

лијекови, путовање

Zdravlje

Putna apoteka – šta je neophodno ponijeti na putovanje?

1 d

0
Познати кардиолог упозорава: Све више људи између 30 и 40 година доживљава инфаркт

Zdravlje

Poznati kardiolog upozorava: Sve više ljudi između 30 i 40 godina doživljava infarkt

1 d

0
стомак

Zdravlje

Šta se dešava sa tijelom 36 sati bez hrane?

1 d

0
Краставац поврће

Zdravlje

Namirnice koje hidriraju tijelo prilikom velikih vrućina

2 d

0

  • Najnovije

11

19

Benjamin Džaferović iz Velike Kladuše uhapšen u Bihaću dok je čekao autobus za bijeg

11

12

Akcija „Pelikan“: Oduzeta droga, oružje i mine, uhapšeno 8 osoba

11

10

U prvom planu: Savo Minić

11

09

Turski vojni avion nadlijeće BiH

11

03

Ovo je Marija koja je poginula tokom skoka bandžijem: Njena posljednja slika na Instagramu izaziva jezu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima