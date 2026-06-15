FZO Srpske: Pokrenut skrining za rano otkrivanje raka debelog crijeva

Osigurana lica koja imaju od 50 do 75 godina, kao i osiguranici od 18 do 49 godina sa pozitivnom ličnom i porodičnom anamnezom su ciljne grupe za rano otkrivanje karcinoma debelog crijeva koje su kreirane u aplikaciji "E-prevencija" u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema /IZIS/, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske.

U ovoj aplikaciji su kreirani upitnici, te određeno koje laboratorijske nalaze treba obaviti u okviru preventivnog pregleda skrininga karcinoma debelog crijeva.

"Ovaj preventivni pregled namijenjen je svim ciljnim grupama na području cijele Republike Srpske, a sprovodi se u nadležnim domovima zdravlja", naveli su iz Fonda i napomenuli da su aplikaciju "E-prevencija" kreirali kako bi porodičnim ljekarima bilo olakšano da sprovode preventivne preglede koje Fond finansira.

Fond je obezbijedio i dodatnih 10 miliona KM za sprovođenje preventivnih pregleda, jer je cilj jačati prevenciju na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Karcinom debelog crijeva jedno je od najčešćih malignih oboljenja, ali i jedan od onih kod kojih rano otkrivanje znatno poboljšava ishod liječenja.

"Skrining omogućava otkrivanje raka u početnoj fazi, ali i prekanceroznih promjena koje se mogu ukloniti prije razvoja bolesti. Sve osobe u preporučenoj starosnoj dobi treba da se informišu kod svog izabranog ljekara o mogućnostima skrininga", napomenuli su iz Fonda.

FZO finansira četiri skrininga u domovima zdravlja, te je važno da osigurana lica iskoriste ovo pravo i razgovaraju sa svojim izabranim ljekarom o pregledima koji su preporučeni u skladu sa procjenom rizika, prenosi Srna.