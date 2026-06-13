Poznati kardiolog upozorava: Sve više ljudi između 30 i 40 godina doživljava infarkt

Zdrav život znači redovna fizička aktivnost, briga o tome šta jedemo i redovne ljekarske kontrole. Osim toga, ideja o zdravom životu je balans fizičke i duhovne dobrobiti i prevencije, savjetuje Petar Otašević, upravnik Klinike za kardiologiju Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ u podkastu „Život iza kulisa“.

Razgovaramo o kardiovaskularnim bolestima, problemima sa povišenim krvnim pritiskom, zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti, kao i o važnosti većeg broja donora u Srbiji.

Doktor savjetuje da je do 40 godine života potrebno povremeno izmeriti krvni pritisak, šećer u krvi i odrediti kakve su kod pacijenta količine masnoće u krvi.

„Nije rijetko da se kod mladih pacijenata bilježi visok holesterol u krvi i što ga ranije otkrijemo i počnemo da liječimo možemo spriječiti eventualni infarkt ili šlog. Zato se nakon 40 godine preporučuju sistematski pregledi jednom godišnje. Svetske statistike kažu da svake godine imamo po šest odsto više ljudi između 30 i 40 godina koji dobiju akutni infarkt miokarda, što je zabrinjavajuća statistika“, rekao je doktor Otašević.

Naš sagovornik se osvrnuo i na čestu pojavu umora i istakao da je potrebno uraditi analize, jer se umor najčešće javlja zbog malokrvnosti, tj. anemije, kao i poremećaja štitne žlijezde.

Zdravlje Kardiolog objasnio: Ako osjećate ovu vrstu tegoba vjerovatno ste upravo doživjeli infarkt

Doktor nam je otkrio da se sada povišen krvni pritisak liječi sa više lekova u jednoj tableti, jer se radi na pojednostavljivanju lečenja, gdje se u jednoj tableti nalazi tri lijeka.

Savjetovao je mlađim generacijama da ne koriste elektronske cigarete, pafove i sl. za koje oni smatraju da su manje štetne i naglašava da nema dugoročnog praćenja negativnih posljedica, potrebno je da prođe još nekoliko godina da se utvrdi njihova štetnost. On naglašava, da trenutni podaci pokazuju da su štetnije posledice nego kod korišćenja klasičnih cigareta.

„Što se tiče zdravlja potrebno je da slušate vaše tijelo jer vam ono šalje signale kada nešto nije u redu. Većina ljudi se plaši povišenog holesterola i u nekim porodicama se to dešava iz generacije u generaciju, u tom slučaju je potrebno u adolescenciji proveriti nivo holesterola u krvi, kao i u slučaju da su se u porodici pojavljivali rani infarkti“, dodao je doktor Otašević.

Kardiolog navodi da se veliki broj intervencija radi u Srbiji, ali malo zaostajemo u intervencijama koje se rade na zaliscima, osim na aortnom zalisku, i tu postoji potreba da ubrzamo razvoj na intervencijama koje produžavaju život. Zaključuje da nam nedostaje broj donora za transplataciju srca i da je potrebno podići u narodu svjest na značaj donora i njihove dobrote kako bi se jedan život produžio.

(sputnik srbija)