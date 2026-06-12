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Istraživanje pokazalo: Finansijski stres ima ozbiljne posljedice po zdravlje srca

Autor:

ATV
12.06.2026 10:19

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Srce, srčane bolesti
Foto: Pixabay

Istraživanje objavljeno u stručnom časopisu pokazalo je da finansijski stres može imati ozbiljne posljedice po zdravlje srca. Naučnici su analizirali podatke više od 280.000 odraslih osoba i utvrdili da su novčane poteškoće među faktorima koji najviše doprinose ubrzanom starenju srca.

Stručnjaci su pratili takozvanu „srčanu dob“, odnosno biološku starost srca u odnosu na stvarnu životnu dob osobe. Kada je srce biološki starije od organizma, raste rizik od srčanog i moždanog udara te drugih kardiovaskularnih oboljenja.

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Prema istraživačima, hronični stres povezan s finansijskim problemima može dovesti do povećanog lučenja hormona stresa, povišenog krvnog pritiska, većeg nivoa holesterola i razvoja upalnih procesa u organizmu.

Naučnici upozoravaju da se zdravlje srca ne može posmatrati samo kroz medicinske faktore rizika. Finansijska sigurnost, uslovi života i društvene okolnosti takođe imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja i prevenciji kardiovaskularnih bolesti, prenosi Avaz.

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Srce

zdravlje

stres

finansijski stres

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