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Oprez: Nedostatak sna povećava rizik od bolesti

Autor:

ATV
12.06.2026 08:05

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Спавање
Foto: pexels/Ivan Oboleninov

Kvalitetan san smatra se jednim od ključnih faktora za zdravlje i vitalnost organizma.

Iako ga mnogi zanemaruju zbog užurbanog načina života, redovan i kvalitetan odmor tokom noći neophodan je za pravilno funkcionisanje cijelog organizma.

Dok spavamo, tijelo se obnavlja i priprema za nove dnevne izazove. U tom periodu jačaju prirodni odbrambeni mehanizmi organizma, zbog čega je kvalitetan san važan za održavanje dobrog imuniteta. Kada osoba ne spava dovoljno ili je san često isprekidan, organizam postaje osjetljiviji na različite infekcije, a oporavak od bolesti može trajati duže.

Nedostatak sna utiče na cjelokupno zdravlje

Dugotrajan nedostatak sna može ostaviti posljedice i na opšte zdravstveno stanje. Osim što izaziva umor i iscrpljenost, može doprinijeti razvoju različitih zdravstvenih problema. Neredovan san utiče na ravnotežu važnih procesa u organizmu, povećava osjećaj stresa i dodatno opterećuje srce, krvne sudove i druge vitalne funkcije.

Posljedice se osjećaju i na mentalnom planu

Posljedice lošeg sna ne odražavaju se samo na tijelo već i na mentalno zdravlje. Već nakon jedne neprospavane noći mnogi primijete manjak koncentracije, nervozu i promjene raspoloženja. Kada se takav obrazac ponavlja iz dana u dan, svakodnevne obaveze postaju zahtjevnije, a osjećaj iscrpljenosti sve izraženiji.

San nije luksuz već potreba

Nedovoljno sna može otežati obavljanje poslovnih zadataka, smanjiti produktivnost i negativno uticati na odnose s drugim ljudima. Upravo zato je važno stvoriti navike koje doprinose kvalitetnom odmoru, jer san nije luksuz već jedna od ključnih osnova dobrog zdravlja i svakodnevnog funkcionisanja, prenosi Dan.

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