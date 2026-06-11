Ne ignorišite vrtoglavicu tokom vrelih dana: Evo šta vam tijelo poručuje

Autor:ATV
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Tokom vrelih ljetnih dana mnogi primjete da se osjećaju iscrpljeno, malaksalo i bez energije, čak i kada nisu radili ništa naporno. Dok većina takve simptome pripisuje vrućini, stručnjaci upozoravaju da se iza njih često krije nagli pad krvnog pritiska, stanje koje može izazvati vrtoglavicu, zamagljen vid, pa čak i nesvjesticu.
Visoke temperature utiču na širenje krvnih sudova i pojačano znojenje, zbog čega organizam gubi više tečnosti nego inače. Upravo zato osobe koje imaju prirodno niži krvni pritisak tokom ljeta mogu biti posebno osjetljive.
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Ako primjetite da vam se pri ustajanju vrti u glavi, osjećate slabost ili neobičan umor, moguće je da vam tijelo šalje signal da mu je potrebna pomoć.
Nizak krvni pritisak, poznat i kao hipotenzija, može se javiti iznenada tokom toplih dana.
Najčešći simptomi uključuju:
Ovi simptomi nastaju zato što organizam pokušava da se rashladi, a istovremeno gubi značajne količine tečnosti i elektrolita.
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Kada temperature porastu, tijelo mnogo brže gubi vodu kroz znojenje.
Zbog toga stručnjaci savjetuju da tečnost unosite tokom cijelog dana, čak i kada ne osjećate žeđ.
Najbolji izbor je obična voda, dok bi unos alkohola i većih količina kofeina trebalo ograničiti jer mogu dodatno doprinijeti dehidrataciji.
Posebno je važno da osobe koje imaju nizak krvni pritisak uvijek uz sebe imaju flašicu vode tokom boravka napolju.
Kod osoba koje imaju hronično nizak krvni pritisak, nešto veći unos soli može pomoći u održavanju stabilnijih vrijednosti.
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So zadržava tečnost u organizmu i može doprinijeti blagom povećanju krvnog pritiska.
Ipak, stručnjaci upozoravaju da se prije bilo kakvog povećanja unosa soli treba konsultovati sa ljekarom, naročito ukoliko postoje problemi sa bubrezima, srcem ili povišenim pritiskom.
Tokom vrućina mnogi gube apetit i jedu manje nego inače.
Međutim, preskakanje obroka može dodatno pogoršati simptome hipotenzije.
Preporuka je da jedete češće, a manje obroke bogate hranljivim materijama kako biste održali stabilan nivo energije i šećera u krvi.
Jedan od najčešćih razloga za jutarnju vrtoglavicu jeste naglo ustajanje iz kreveta.
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Kada dugo sjedimo ili ležimo, krv se zadržava u donjim dijelovima tijela. Naglo ustajanje može izazvati kratkotrajan pad dotoka krvi u mozak.
Zato stručnjaci savjetuju da nakon buđenja prvo sjednete na ivicu kreveta, sačekate nekoliko trenutaka, a tek onda ustanete.
Redovno kretanje može doprinijeti boljoj regulaciji krvnog pritiska.
Šetnja, plivanje ili lagana vožnja bicikla odličan su izbor tokom ljeta.
Ipak, vježbanje treba izbjegavati u najtoplijem dijelu dana, naročito između 11 i 17 časova.
Takođe je važno da se organizam postepeno zagrije prije aktivnosti i da se nakon vježbanja nadoknadi izgubljena tečnost.
Ako osjetite iznenadnu vrtoglavicu ili slabost, reagujte odmah.
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Prvi korak jeste da sjednete ili legnete kako biste spriječili pad i eventualne povrede.
Ako ste u mogućnosti, podignite noge iznad nivoa srca.
Na taj način podstiče se bolji protok krvi ka mozgu, što može ubrzati oporavak.
Hladne obloge na čelu, vratu ili zglobovima mogu pomoći organizmu da se lakše izbori sa vrućinom.
Nadoknada tečnosti jedan je od najbržih načina da se organizam stabilizuje nakon pada pritiska.
Iako su povremene epizode niskog pritiska tokom ljeta česte, postoje situacije kada je neophodno obratiti se stručnjaku.
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Posebno ako:
Ljetne vrućine predstavljaju dodatni izazov za organizam, posebno kod osoba sa niskim krvnim pritiskom. Dobra vijest je da se većina neprijatnih simptoma može spriječiti jednostavnim navikama - dovoljnim unosom vode, redovnim obrocima, izbjegavanjem naglih pokreta i boravka na jakom suncu, prenosi Glas Srpske.
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