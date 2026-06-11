Godišnjica krvoprolića u školi BORG u Gracu obilježena je danas širom Austrije, ali u miru i tišini, što je bila želja učenika škole BORG.

Prije tačno godinu dana bivši učenik je ubio devet učenica i učenika i jednu nastavnicu. Za razliku od događaja od prije godinu dana, godišnjica je u znaku tihog sjećanja, daleko od očiju javnosti.

Ana Bela, Lucija, Pavel, Kaid, Paulina, Lea, Leo, Hana, Leoni i profesorka Dorit Viener ubijeni su na današnji dan u gimnaziji BORG u Gracu, u ulici Drajeršicengase.

Jedan od onih koji se sa bolom sjećaju tog dana je i Adis Oraščanin, ujak 15-godišnje Hane nastradale u Gracu. On se prisjetio njene zrelosti, harizme i duboke povezanosti sa porodicom. Nakon tragičnog gubitka, porodica se suočava sa neizmjernom tugom.

I danas, baš kao i protkelih godinu dana, u gradu na rijeci Muri mnogi tuguju.

„Od svih mojih nećakinja, ona mi je bila najdraža“, prisjetio se Adis Oraščanin, Hanin ujak u razgovoru za „Krone“.

Imala je 15 godina, pred njom je bio čitav život, a bila je izuzetno voljena među svojim školskim drugaricama.

„Bila je osoba koja se slagala sa svima i koju su svi voljeli”, kaže on. Hana je preminula 10. juna u napadu zajedno sa još devetoro drugih učenika. Jedna profesorka je izgubila bitku za život u Univerzitetskoj klinici u Gracu.

D‌jevojčica je pronašla svoj vječni mir u BiH, pored svog d‌jeda. „To je bila želja njene majke, jer su Hana i njen d‌jed bili nerazdvojni.“ Sada je njena d‌ječija soba u stanu u Gracu prazna.

Tiho sjećanje

Dok su predstavnici pokrajinske vlade, predsedništvo Landtaga i šefovi poslaničkih klubova svih stranaka zastupljenih u parlamentu prisustvovali tihom, međureligijskom komemorativnom činu u katedrali, učenici BORG-a su dan obilježili bez prisustva medija i javnosti, na njihov izričit zahtjev. Direktorka škole Liane Strohmaier izjavila je:

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„Više od polovine učenika odlučilo je da sve ostane unutar škole i da se obilježi u malom krugu.“

Kako bi se nosili sa nezamislivim događajem, mnogi učenici i dalje koriste psihološku pomoć. Godišnjica je za njih poseban izazov, rekla je psihološkinja Reinhild Valner:

„Ovo prisećanje će, naravno, ponovo aktivirati osjećanja iz tog vremena.“ Šesnaest školskih psihologa, kao i udruženje roditelja, pratiće učenike i na dan komemoracije i kasnije.

Grad pozvao na komemoraciju u opštini

Inače, još sinoć grad Graz je organizovao komemoraciju za porodice žrtava, takođe bez prisustva javnosti. Prisustvovali su gradska vlada, svi odbornici, članovi pokrajinske vlade i rodbina žrtava.

Riječi sećanja uputili su direktorka BORG-a Liane Strohmaier, predsjednik udruženja roditelja Mirza Čandić, kao i gradonačelnica Graca Elke Kahr. Nakon toga, predstavnici vjerskih zajednica održali su molitve, a položeni su vijenci i cvijeće u ime grada Graca, kao i svijeće od prisutnih.

Državni vrh izrazio saučešće

Danas, u Saveznoj vladi je održan minut ćutanja. Predsjednik Austrije Aleksander Van der Belen podsjetio je na tragediju putem društvene mreže Iks:

„Naša je dužnost da učinimo sve kako bismo pomogli preživjelima i porodicama sa svim što imamo kao zajednica.“

Saučešće je izrazio i kancelar Kristijan Stocker (ÖVP): „Ni danas nema riječi kojima bi se mogao izraziti bol, nevjerica i tuga koju je izazvao ovaj čin nasilja jednog pojedinca.“

Vicekancelar Andreas Babler, naglasio je da se napad „duboko urezao u kolektivno sjećanje našeg društva“. Ministarka spoljnih poslova Beate Meinl-Reisinger (NEOS) rekla je:

„Škole moraju biti sigurno mjesto kako bi se d‌jeca i mladi mogli razvijati na najbolji način.“

Reforma Zakona o žrtvama krivičnih d‌jela

Povodom godišnjice, Ministarstvo socijalnih pitanja najavilo je dalji rad na izradi Zakona o žrtvama krivičnih d‌jela, koji već sada predviđa naknadu za bol, psihoterapijsku podršku i pokrivanje troškova sahrane. Cilj reforme je da se žrtvama krivičnih d‌jela i njihovim porodicama ubuduće pruži još šira finansijska podrška, prenose Nezavisne.