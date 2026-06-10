Snimak nevjerovatne potjere i pucnjave u Los Anđelesu: Policajcu pancir spasao život

Policajac Policijske uprave Los Anđelesa (LAPD) imao je mnogo sreće što je ostao živ nakon što se metak napadača zaglavio u njegovom zaštitnom panciru tokom žestoke razmene vatre sa policijom.

Snimak nevjerovatne potjere i pucnjave pokazuje koliko je ovaj nasilni sukob, koji se dogodio u utorak u naselju Bojl Hajts, bio blizu da se pretvori u smrtonosnu tragediju prenosi Njujork post.

Nakon što je osumnjičeni otvorio vatru na policajce koji su ga pratili tokom potere metak je pogodio policajca u grudi, direktno ali je pancir apsorbovao udar i najvjerovatnije mu spasao život.

LAPD officer's life saved by bulletproof vest during wild Boyle Heights shootout https://t.co/q8ADVQmbR0 pic.twitter.com/3MPU035toy — New York Post (@nypost) June 10, 2026

Na drugim fotografijama vide se oštećenja od metaka na policijskom vozilu LAPD, uključujući rupe na bočnim vratima i vjetrobranskom staklu.

Nasilni incident izbio je nešto poslije 14 časova u blizini ulica Garnet i Marieta, nakon potere koja je započela kod bulevara Vašington i ulice Alameda u gradu Vernon.

Prema navodima LAPD, jedan policajac primetio je osumnjičenog kako vozi sa vatrenim oružjem, što je pokrenulo poteru dugu približno četiri kilometra.

Praying for the Los Angeles police officers who were shot in the line of duty this afternoon.🙏🏽



Shooting at the end of a police chase at Marietta & 8th in Boyle Heights. Suspect was shot and transported to the hospital, according to Los Angeles Alerts.



2 LAPD officers were hit pic.twitter.com/CzDoJtw7WN — inthegear (@inthegear) June 9, 2026

Potera je završena kada je osumnjičeni ukradenim pikap vozilom udario u zaštitnu barijeru. Kako se vidi na snimku on je potom iskočio iz vozila, počeo da beži i otvorio vatru na policajce.

Osumnjičeni je zadobio više prostrelnih rana i prebačen je u bolnicu gde se nalazi u kritičnom stanju i podvrgnut je operaciji.