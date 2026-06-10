"Kuva" i u Omanskom zalivu: Amerikanci pucali na tanker!

Autor:ATV
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Centralna komanda SAD potvrdila je da su američke snage onesposobile tanker za naftu u Omanskom zalivu zbog kršenja blokade iranske obale i luka.
U objavi na "Iksu" navodi se da je riječ o brodu "Setebelo" pod zastavom Palaua i da je udar izvršen sinoć u 23.14 časova.
"Američki avion ispalio je preciznu municiju u mašinski dio broda nakon što posada više puta nije ispoštovala uputstva američkih snaga", piše u objavi.
June 10, 2026
Indijsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije da su tri indijska pomoraca nestala, dok je 21 indijski mornar spasen poslije napada raketom na njihov tanker kod obale Omana.
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