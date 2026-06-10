"Kuva" i u Omanskom zalivu: Amerikanci pucali na tanker!

Centralna komanda SAD potvrdila je da su američke snage onesposobile tanker za naftu u Omanskom zalivu zbog kršenja blokade iranske obale i luka.

U objavi na "Iksu" navodi se da je riječ o brodu "Setebelo" pod zastavom Palaua i da je udar izvršen sinoć u 23.14 časova.

"Američki avion ispalio je preciznu municiju u mašinski dio broda nakon što posada više puta nije ispoštovala uputstva američkih snaga", piše u objavi.

Indijsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije da su tri indijska pomoraca nestala, dok je 21 indijski mornar spasen poslije napada raketom na njihov tanker kod obale Omana.