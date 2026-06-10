Amerika traži od Evrope da ograniči putovanja zbog ebole

Američka administracija pozvala je evropske zemlje da slijede primjer Vašingtona i uvedu ograničenja putovanja ljudima koji su nedavno boravili u zemljama centralne Afrike pogođenim izbijanjem ebole.

Cilj mjere je da se izbjegne širenje virusa tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu, rekli su izvori i zvaničnici.

Portparol Evropske komisije rekao je da nema dokaza da su potrebne dodatne mjere na granicama da bi se spriječilo širenje virusa u Evropu.

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti prošlog mjeseca izdali su naredbu kojom se stranim državljanima koji su bili u Demokratskoj Republici Kongo, Ugandi ili Južnom Sudanu u prethodnih 21 dan onemogućava ulazak u SAD, a Amerikanci su usmjereni na odabrane aerodrome radi pregleda.

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Državni sekretar Marko Rubio rekao je da se eboli ne smije dozvoliti da uđe u SAD, a napori administracije su usredsređeni na zadržavanje svih potencijalno izloženih virusu u inostranstvu, iako SAD imaju opremljene objekte za liječenje ebole.

Zvaničnik Stejt departmenta rekao je da ograničenja putovanja, u kombinaciji sa obećanjima SAD za finansiranje odgovora na ebolu, pokazuju da je Vašington "intenzivirao" napore da zaštiti Amerikance od ebole, prenosi Srna.