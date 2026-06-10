Muškarac izboden nožem na ulici, policija uhapsila sedam osoba

Policija istražuje ubistvo muškarca u Sautholu, u zapadnom Londonu, te je zbog sumnje na upletenost uhapsila sedam osoba. Žrtva, muškarac u dvadesetim godinama, preminuo je od posljedica uboda nožem, piše Skaj Njus.

Intervencija nakon dojave o napadu

Londonska hitna pomoć pozvala je policiju u srijedu rano ujutro, u 0:41, nakon dojave o napadu nožem u ulici Nort Roudu. Na mjestu događaja policajci i bolničari zatekli su dvojicu povrijeđenih muškaraca.

Jedna žrtva podlegla povredama

Unatoč naporima hitnih službi, jedan od muškaraca, koji je zadobio ubodnu ranu, proglašen je mrtvim na mjestu događaja. U toku je potraga za njegovom porodicom kako bi je se obavijestilo o tragičnom ishodu.

Šestorica osumnjičenih u pritvoru

Na mjestu događaja uhapšeno je sedam muškaraca u dobi od ranih dvadesetih do kasnih tridesetih godina zbog sumnje u ubistvo. Šestorica su zadržana u policijskom pritvoru dok se istraga nastavlja.

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