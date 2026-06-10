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Pojavio se snimak mjesta rušenja vojnog helikoptera Pakistana: Nema preživjelih

Autor:

ATV
10.06.2026 15:24

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Појавио се снимак мјеста рушења војног хеликоптера Пакистана: Нема преживјелих
Foto: Printscreen/X

Pakistanski vojni helikopter MI-17 srušio se danas zbog tehničkog kvara u regionu Kašmir, pri čemu je poginulo svo vojno osoblje u helikopteru, saopštila je vojska.

Nesreća se dogodila u blizini Muzafarabada, glavnog grada Kašmira, tokom tekućeg protesta i štrajka na koji je pozvao "Zajednički akcioni komitet Avami", nedavno zabranjeni savez raznih grupa.

Vojska nije navela nikakvu vezu između protesta i nesreće.

"Spasilačke ekipe su odmah stigle na mjesto nesreće", saopštila je vojska.

Ovakve nesreće nisu neuobičajene u Pakistanu.

U septembru 2025. godine, vojni helikopter na rutinskom letu srušio se na sjeveru Pakistana, pri čemu su poginula dva pilota i tri tehničara u avionu.

Mil Mi-17 je ruski (sovjetski) transportni helikopter koji je razvijen u okviru firme Mil (danas dio Ruske helikopterske industrije).

(Kurir)

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Pakistan

vojni helikopter

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