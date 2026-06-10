Pojavio se snimak mjesta rušenja vojnog helikoptera Pakistana: Nema preživjelih

Pakistanski vojni helikopter MI-17 srušio se danas zbog tehničkog kvara u regionu Kašmir, pri čemu je poginulo svo vojno osoblje u helikopteru, saopštila je vojska.

Nesreća se dogodila u blizini Muzafarabada, glavnog grada Kašmira, tokom tekućeg protesta i štrajka na koji je pozvao "Zajednički akcioni komitet Avami", nedavno zabranjeni savez raznih grupa.

Vojska nije navela nikakvu vezu između protesta i nesreće.

🚨 Pakistan Army’s MI17 helicopter crashed in Muzaffarabad, Pakistan Occupied Kashmir (PoK), under suspicious circumstances amid massive protests, violence, and rebellion against Pakistan. pic.twitter.com/0lyw32LUgp — Global News & Geopolitics 🌍 (@GlobalNewsGeo) June 10, 2026

"Spasilačke ekipe su odmah stigle na mjesto nesreće", saopštila je vojska.

Ovakve nesreće nisu neuobičajene u Pakistanu.

#BREAKING #PAKISTAN



🔴 PAKISTAN : A PAKISTAN Army Mi-17 HELICOPTER CRASHED IN MUZAFFARABAD , AZAD KASHMIR ,



all 21 people on board are killed.#Accident #Accidente pic.twitter.com/71eD7WmZg0 — LW World News (@LW_WorldNews) June 10, 2026

U septembru 2025. godine, vojni helikopter na rutinskom letu srušio se na sjeveru Pakistana, pri čemu su poginula dva pilota i tri tehničara u avionu.

Mil Mi-17 je ruski (sovjetski) transportni helikopter koji je razvijen u okviru firme Mil (danas dio Ruske helikopterske industrije).

(Kurir)