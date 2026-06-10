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Vozio pijan i nadrogiran bez vozačke, dobio kaznu 8.000 KM

Autor:

ATV
10.06.2026 15:07

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полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

Policija je u Novom Zagrebu zaustavila 54-godišnjeg vozača jer nije bio vezan sigurnosnim pojasom, ali je daljom kontrolom utvrđen niz teških prekršaja, uključujući vožnju pod uticajem alkohola i droge, kao i upravljanje vozilom bez važeće vozačke dozvole.

Incident se dogodio u ponedjeljak, 8. juna, oko 15.30 časova u Balokovićevoj ulici, saopštila je zagrebačka policija.

Vozio pijan, drogiran i bez vozačke dozvole

Pripadnici Mobilne jedinice saobraćajne policije zaustavili su 54-godišnjaka dok je upravljao putničkim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka. Kontrolom je utvrđeno da tokom vožnje nije koristio sigurnosni pojas.

Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1,65 g/kg, a daljom provjerom je utvrđeno da je vozio iako mu je vozačka dozvola poništena i oduzeta zbog neobavljenog vanrednog ljekarskog pregleda.

Vozač je pristao i na testiranje na droge, pri čemu je preliminarni rezultat bio pozitivan na amfetamin i kokain.

Predložen zatvor, dobio visoku novčanu kaznu

Muškarac je uhapšen i priveden u službene prostorije, nakon čega je doveden pred nadležni prekršajni sud.

Policija je u optužnom prijedlogu tražila da bude proglašen krivim i kažnjen zatvorom u trajanju od 60 dana, kao i da mu bude izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud je okrivljenog proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu u iznosu većem od 4.000 evra.

(Indeks)

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Zagreb

Kazna

saobraćaj

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