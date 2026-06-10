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Skočio sa ''Tome Vinkovića'' i poginuo

Autor:

ATV
10.06.2026 10:24

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Vozač traktora (78) preminuo je od zadobijenih povreda nakon što ga je prignječio traktor.

Naime, u utorak ujutro 78-godišnjak je prevozio drva traktorom 'Tomo Vinković' s prikolicom, a na nizbrdici nije mogao zaustaviti traktor.

Skočio je sa njega, a tada je došlo do prignječenja, saopštila je PU međimurska.

Nažalost, muškarac je od zadobijenih povreda na mjestu događaja preminuo.

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Tagovi :

nesreća

tragedija

Hrvatska

Traktor

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