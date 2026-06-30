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Saobraćajna nezgoda u centru Banjaluke

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 17:28

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

U strogom centru Banjaluke, u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, danas se u popodnevnim časovima dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je oboren motociklista.

Prema saznanjima sa terena, u udesu su učestvovali putnički automobil marke "golf" i motocikl, koji je nakon sudara ostao da leži na kolovozu.

U ovoj nezgodi dvije osobe su zadobile lakše tjelesne povrede.

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Na mjestu događaja bio se okupio veći broj prolaznika koji su pritekli u pomoć povrijeđenima.

Više informacija se očekuje nakon obavljenog uviđaja.

(Provjereno.info)

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

udes

Banjaluka

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