Ženu u Mostaru napalo više osoba, uputili joj i prijetnje

U Mostaru je tokom noći sa ponedjeljka na utorak više osoba napalo žensku osobu, potvrđeno je uz MUP-a HNK.

- Dolaskom na mjesto događaja zatečena je oštećena A. Š., koja je policijskim službenicima prijavila da su je dvije osobe fizički napale te joj uputile ozbiljne prijetnje, nakon čega su se udaljile s mjesta događaja - kazala je za "Avaz" Ilijana Miloš, portparolka MUP-a HNK.

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Oštećenu su napali E. B. i za sada nepoznata ženska osoba, potvrđeno je.

Miloš je dodala da policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja.