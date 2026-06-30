Hapšenje u Milićima: Pijani polupali inventar u ugostiteljskom objektu

Policijski službenici Policijske stanice Milići, uhapsili su dvije osobe, koje su u alkoholisanom stanju uništile inventar u jednom ugostiteljskom objektu u ovoj opštini.

Policijski službenici Policijske stanice Milići, 29.06.2026. godine, lišili su slobode lica inicijala D.V. sa područja opštine Milići i Lj.V. iz Vlasenice, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo „Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“.

Policijskoj stanici je navedenog dana oko 01,50 časova, od strane oštećenog lica, prijavljeno da navedena lica lupaju inventar u ugostiteljskom objektu u Milićima.

Postupajući po prijavi policijski službenici su potvrdili navode iste, te izvršili alkotestiranje lica prilikom čega je kod lica D.V. utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u količini od 2,46 g/kg, a kod lica Lj.V. 0,94 g/kg.

Policijski službenici su izvršili uviđaj na licu mjesta, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv navedenih lica, saopšteno je iz PU Zvornik.