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Tragedija u BiH: Preminuo muškarac koji je pronađen bez svijesti u blizini požara

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 22:52

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Na području Gradačca tokom dana izbio je požar, koji je uspješno ugašen.

Međutim, prilikom dolaska na teren vatrogasci su u blizini mjesta požara pronašli osobu bez svijesti kojoj je ukazana medicinska pomoć, a kako je iz Operativnog centra MUP-a TK rečeno za portal "Avaza", osoba na kraju nije preživjela.

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- Istraga je u toku te ne možemo potvrditi je li uzrok smrti bio požar ili je ona nastupila zbog nekih drugih okolnosti - kazali su iz MUP-a TK.

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Gradačac

preminuo muškarac

požar

Vatrogasci

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