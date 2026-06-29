Tragedija u BiH: Preminuo muškarac koji je pronađen bez svijesti u blizini požara

Autor:ATV redakcija
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Na području Gradačca tokom dana izbio je požar, koji je uspješno ugašen.
Međutim, prilikom dolaska na teren vatrogasci su u blizini mjesta požara pronašli osobu bez svijesti kojoj je ukazana medicinska pomoć, a kako je iz Operativnog centra MUP-a TK rečeno za portal "Avaza", osoba na kraju nije preživjela.
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- Istraga je u toku te ne možemo potvrditi je li uzrok smrti bio požar ili je ona nastupila zbog nekih drugih okolnosti - kazali su iz MUP-a TK.
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