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Aleksandru (52) ubio bivši momak njene kćerke: Dan prije zločina poslao jezivu poruku

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ATV redakcija
29.06.2026 22:36

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Foto: pexels/cottonbro studio

Njemački grada Hanau potresla je teška tragedija. Uprkos prijavama policiji i mjerama zabrane, Aleksandra (52) je ubijena ispred zgrade. Za njeno ubistvo osumnjičen je bivši momak njene kćerke, 23-godišnji Luka I, koji je odmah nakon zločina uhapšen.

Kobnog jutra, 19. maja, 21-godišnju Šalinu probudila je komšinica koja joj je rekla da joj majka nepomično leži na parkingu ispred zgrade. Kada je istrčala napolje, zatekla je policiju, Hitnu pomoć i tijelo svoje majke prekriveno čaršavom.

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"Odmah sam znala da je to uradio moj bivši dečko", ispričala je Šalina.

Prema navodima tužilaštva, Luka I. je Aleksandru nožem usmrtio dok je šetala psa na parkingu ispred stambene zgrade u Hanauu, u njemačkoj pokrajini Hesen. Nakon napada sam je pozvao Hitnu pomoć, a policija ga je uhapsila na licu mjesta. Od tada se nalazi u pritvoru zbog sumnje da je počinio ubistvo.

Ćerka ubijene tvrdi da je zločinu prethodilo višemjesečno proganjanje i ozbiljne prijetnje koje je njen bivši partner upućivao nakon raskida. Kako kaže, u porukama joj je prijetio da će ubiti i nju i sebe, zbog čega je živjela u stalnom strahu i ijizlazila sama iz kuće.

Porodica je, prema njenim riječima, dva puta prijavljivala slučaj policiji, a protiv osumnjičenog su u februaru i aprilu izrečene zabrane prilaska. Ipak, tvrde da je on nastavio da ih uznemirava i šalje prijeteće poruke.

Dan prije ubistva stigla je posljednja poruka u kojoj je, kako navodi porodica, napisao: "Mislićeš na mene cijelog života, a sve što se sada desi biće tvoja krivica." Aleksandra je istog dana prijavila prijetnju policiji, ali je već narednog jutra ubijena.

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Šalina veruje da je pravi cilj napada bila ona, ali da je bivši partner odlučio da joj nanese najveću moguću bol ubistvom njene majke.

"Želio je da me uništi. Znao je koliko smo majka i ja bile bliske", rekla je.

Posebno ističe da je njena majka pokušavala da pomogne mladiću, provodeći sate u razgovorima s njim i pružajući mu podršku.

Nakon tragedije porodica je pokrenula inicijativu za strože mjere zaštite žrtava proganjanja i porodičnog nasilja. Traže uvođenje elektronskih nanogica i efikasnijih mehanizama za kontrolu osoba koje krše zabrane prilaska.

"Iskoristili smo sve pravne mogućnosti koje smo imali. Ali sistem nas nije zaštitio. Uvijek prvo mora da se dogodi tragedija", rekao je Aleksandrin suprug Mark.

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Porodica poručuje da svoju priču dijeli u nadi da će spriječiti da se slična tragedija dogodi nekoj drugoj porodici.

(Telegraf.rs)

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