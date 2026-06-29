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U Bjelorusiji oboren rekord svih vremena: Temperatura vazduha premašila 40 stepeni

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 21:37

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Врућине
Foto: Pixabay/geralt

U Bjelorusiji je oboren rekord svih vremena. Naime, temperatura vazduha premašila je 40 stepeni Celzijusovih., prvi put od početka mjerenja, javila je agencija Belta.

Najviša temperatura od 40,4 stepeni zabilježena je u gradu Pinsk, između 14.00 i 14.20 časova, podaci su Republičkog centra za hidrometeorologiju, kontrolu radioaktivne kontaminacije i monitoring životne sredine.

Prethodni rekord od 38,9 stepeni postavljen je u gradu Gomel 8. avgusta 2010. godine.

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U Bjelorusiji je juče proglašeno crveno upozorenje zbog vrućine, prenosi Srna.

Bjeloruski meteorolozi rekli su da je rekordni toplotni talas stigao do istočne Evrope nakon što je prethodno zahvatio zapadnu Evropu.

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Tagovi :

Bjelorusija

Rekordni toplotni talas

visoke temperature vazduha

Temperatura vazduha

rekord

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