U Bjelorusiji oboren rekord svih vremena: Temperatura vazduha premašila 40 stepeni

U Bjelorusiji je oboren rekord svih vremena. Naime, temperatura vazduha premašila je 40 stepeni Celzijusovih., prvi put od početka mjerenja, javila je agencija Belta.

Najviša temperatura od 40,4 stepeni zabilježena je u gradu Pinsk, između 14.00 i 14.20 časova, podaci su Republičkog centra za hidrometeorologiju, kontrolu radioaktivne kontaminacije i monitoring životne sredine.

Prethodni rekord od 38,9 stepeni postavljen je u gradu Gomel 8. avgusta 2010. godine.

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U Bjelorusiji je juče proglašeno crveno upozorenje zbog vrućine, prenosi Srna.

Bjeloruski meteorolozi rekli su da je rekordni toplotni talas stigao do istočne Evrope nakon što je prethodno zahvatio zapadnu Evropu.