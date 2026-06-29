Broj žrtava raste: Više od 1.700 poginulih u Venecueli

Broj poginulih u dvostrukom zemljotresu u Venecueli porastao je na više od 1.700, izjavio je poslanik Horhe Rodrigez.

"Više od 5.000 ljudi je povrijeđeno, a preko 15.000 ostalo je bez krova nad glavom", rekao je Rodrigez u obraćanju na državnoj televiziji, prenosi Srna.

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U zemljotresima je uništeno blizu 400 stambenih objekata, a oštećena je infrastruktura i bolnice.