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Još jedna žrtva pucnjave u Njemačkoj: Preminulo šest osoba

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 19:01

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На слици преузетој са снимка виде се припадници хитних служби, становници и полиција у Штадеу, у Њемачкој, у понедјељак, 29. јуна 2026. године, након пуцњаве у установи за бригу о младима.
Foto: Tanjug/AP/NWM-TV

Još jedna osoba preminula je u bolnici nakon pucnjave u centru za brigu o mladima zapadno od Hamburga, čime je broj žrtava povećan na šest. Ova informacija saopštena je iz policije.

Trenutno nije poznato koliko je stara šesta žrtva, javila je agencija DPA.

"Glavni osumnjičeni je priveden, a još dvije osobe su pod policijskom istragom nakon pucnjave u gradu Štade", navodi policija.

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Policijski portparol rekao je da među nekoliko povrijeđenih ima lica u teškom stanju, prenosi SRNA.

Za večeras je zakazana konferencija za novinare policije, kancelarije javnog tužilaštva, opštinskih vlasti i ministara unutrašnjih poslova Donje Saksonije Danijele Berens.

Ranije je objavljeno da su među pet osoba koje su poginule na licu mjesta četiri odrasle žene i jedan muškarac.

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Pucnjava Štade

Njemačka

Ubistvo

Štade

Pucnjava

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