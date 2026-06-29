Crkve u Napulju otvorene za beskućnike tokom toplotnog talasa

Toplotni talas koji je ovih dana zahvatio Evropu nije mimoišao ni Italiju. Zbog toga su crkve u centru Napulja ponudile zaklon dok traju velike vrućine, objavila je lokalna katolička biskupija u saradnji sa katoličkom dobrotvornom organizacijom "Karitas".

Od ove sedmice, neke od najvažnijih monumentalnih crkava u istorijskom centru grada i crkvenih ustanova za pružanje njege otvoriće svoja vrata da bi pružile zaklon od vrućine, mjesto za odmor i osvježenje za najugroženije i beskućnike.

Bazilika San Đovani Mađore biće otvorena četvrtkom ujutru i subotom ujutru, crkva Santi Filipo e Đakomo biće otvorena srijedom i subotom, Bazilika San Đorđo Mađore biće otvorena utorkom i četvrtkom, a crkveno utočište biće otvoreno svakog dana, prenosi agencija ANSA.

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"U vremenu teških vremenskih neprilika, crkve nisu samo mjesta molitve, već oaze svježine i blizine. Niko ne bi trebalo da se osjeća usamljeno ili napušteno pred ovim vanrednim stanjem", navodi se u saopštenju.

U Italiji su danas 22 grada, od Bolcana na sjeveru do Palerma na Siciliji, obuhvaćeni crvenim upozorenjem na vrućinu.

(SRNA)