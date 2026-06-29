Putujete u Hrvatsku: Nemojte da vas iznenadi pravilo 15 minuta u kafićima

Ukoliko putujete u Hrvatsku, trebalo bi da budete spremni na pravilo 15 minuta koje se primjenjuje u pojedinim kafićima kako ne biste ostali zatečeni. I to nije najgore.

Proteklih dana društvenim mrežama proširilo se nekoliko priča u kojima se građani žale na odnos ugostitelja u Hrvatskoj prema gostima.

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"N1info.hr" prenosi objavu iz Fejsbuk grupe "Utrina – moj kvart", u kojoj je jedan Zagrepčanin opisao svoje iskustvo u jednom lokalnom kafiću.

"Naručio sam kafu sa mlijekom, a konobarica ili možda vlasnica, zaista ne znam ko je u pitanju, odmah mi je rekla da je kod njih dozvoljeno zadržavanje 15 minuta i da, ako mi to odgovara - odlično, a ako ne, mogu slobodno da odem. Svašta sam doživio, ali ovako nešto još nisam. Samo sam ustao i otišao (naravno, pozdravio i zahvalio se), a ona me je samo mrko pogledala i nije progovorila ni riječ", napisao je on.

U komentarima na objavu neko je napisao da na izlogu tog kafića zaista stoji obavještenje o pravilu koje ograničava boravak gostiju na 15 minuta.

Još jedan građanin u istoj grupi opisao je slično iskustvo u istom lokalu.

"Prošle jeseni došao sam tamo sa dvojicom prijatelja i htjeli smo da naručimo kafu i dva piva. Rečeno nam je da je u redu samo ako uspemo da popijemo sve za 15 minuta, a ako ne možemo - ništa od toga. Pitali smo u čemu je stvar, a žena nam je odgovorila da je cilj brža smjena gostiju", istakao je on.

To nije najgore

Ovih dana na Fejsbuku se pojavila i objava jednog turiste koji je u Jadranovu ušao u ugostiteljski objekat na plaži sa namjerom da popije piće.

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Doživio je situaciju goru nego gorenavedenu.

"Sjeo sam na terasu i čekao deset minuta da neko dođe. Kada je osoblje konačno prišlo i pitalo šta želimo, naručio sam piće. Konobarica mi je rekla da ne mogu da dobijem piće ako ne planiram da jedem i zamolila me da napustim sto", napisao je on.

Ispod te objave javilo se više ljudi koji su opisali slična iskustva u ugostiteljskim objektima. Posebno se izdvojio komentar u kojem se navodi da pojedini restorani ne žele da usluže parove za stolovima namijenjenim za četiri ili više osoba.

"U Trogiru ne možete da jedete u restoranu ako vas je samo dvoje. Imaju stolove samo za četiri ili više osoba. Jedva smo našli restoran koji ima sto za dvoje", nadovezao se jedan korisnik.

"Svaki ugostitelj ima pravo da propiše svoja pravila u svom lokalu"

Ovakve situacije nisu precizno regulisane važećim zakonima i pravilnicima o ugostiteljstvu, navodi "N1". Na primjer, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti u članu 10, koji propisuje obaveze ugostitelja, u stavu 15 samo uopšteno navodi da ugostitelj treba da se prema gostu odnosi "ljubazno, korektno i profesionalno", dok se u stavu 16 dodaje da prema gostu treba da postupa "sa povećanom pažnjom, u skladu sa pravilima struke i dobrim poslovnim običajima".

Međutim, pravila poput ograničenja zadržavanja za stolom na 15 minuta ili zabrane da dvije osobe sjede za stolom namijenjenim za četvoro ne uklapaju se u ovako opšte odredbe zakona.

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Ana Knežević iz Hrvatskog udruženja za zaštitu potrošača (HUZP) kaže da im uglavnom stižu pritužbe gostiju zbog računa u ugostiteljskim objektima, dok je žalbi na ovakve situacije veoma malo.

"Ugostitelji mogu sami da propišu pravila poslovanja, ali to zaista nema mnogo smisla i nije u redu. Ako očekuju od gostiju da se ponašaju pristojno, onda bi i oni trebalo da se na isti način odnose prema gostima. Sada, tokom turističke sezone, svi koriste priliku da zarade što više", rekla je Knežević.

Predsjednik Udruženja ugostitelja Grada Zagreba Franc Letica smatra da svaki ugostitelj u svom lokalu ima pravo da propiše sopstvena pravila poslovanja. Kako kaže, svako vodi svoju poslovnu politiku, a drugo je pitanje da li će mu se takva praksa isplatiti ili će mu se obiti o glavu.

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"Svaki poslodavac, bilo da je ugostitelj, trgovac, automehaničar ili neko drugi, ima pravo da u svom objektu odredi pravila poslovanja. Da li će time privući ili odbiti goste, to je njegova stvar. Ugostitelj mora da usluži gosta, ali može i da ga zamoli da napusti lokal ako u tome vidi svoj interes. Ako mu to nije cilj, a ipak posluje na takav način, onda bi trebalo da razmisli i posluje pametnije“, rekao je Letica.

Govoreći o raspoređivanju gostiju po stolovima u restoranima, Letica dodaje da je uobičajena praksa da se gosti smještaju u skladu sa brojem osoba.

"Ako ih je dvoje, nema smisla da sjednu za sto namijenjen za šest osoba", zaključio je on.