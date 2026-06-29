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Buknuo požar na jednom od najpopularnijih hrvatskih ostrva: Snimci su stravični

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 07:18

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Букнуо пожар на једном од најпопуларнијих хрватских острва: Снимци су стравични
Foto: Facebook / Vatrogasci - 193

Na ostrvu Vis u nedjelju kasno uveče, oko 23 časa, izbio je požar na otvorenom prostoru. Vatra je zahvatila borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji uz put za Podhumlje, saopštila je stranica Vatrogasci 193.

Gašenje požara otežavaju suvo tlo i vjetar.

Na intervenciju su izašle sve raspoložive vatrogasne snage sa ostrva. Iako je povoljna okolnost to što tokom noći nije bilo jačeg vetra, požar se zbog izrazito suvog tla već u prvom satu brzo širio, prenosi Dalmacija Danas.

Dodatni problem predstavljao je burin i koji je, prema podacima automatske meteorološke stanice u Komiži, duvao brzinom od oko 4 metra u sekundi, što je bilo dovoljno da doprinese daljem širenju vatre.

Vis je jedno od najpoznatijih hrvatskih ostrvskih ljetovališta, iako je mirniji i manje komercijalan od, na primjer, Hvar ili Brač.

Poznat je po kristalno čistom moru i uvalama, plažama poput Stiniva, koja je među najpoznatijima u Hrvatskoj, Modroj špilji na obližnjem ostrvu Biševo, jednoj od najposećenijih prirodnih atrakcija na Jadranu, gradu Komiža, poznatom po ribarskoj tradiciji, i gradu Vis, tome što je decenijama bio vojna zona bivše Jugoslavije, zbog čega je dugo bio zatvoren za strane turiste, pa je sačuvao autentičan izgled.

Tokom ljetnje sezone Vis privlači veliki broj domaćih i stranih turista, pa je vijest o požaru na tom ostrvu posebno značajna jer se dešava usred turističke sezone.

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vatra

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ljetovanje 2026.

ostrvo Vis

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