Utopio se mladić (28) u Zagrebu

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Dvadesetosmogodišnji mladić utopio se u jezeru Jarun u Zagrebu, saopštila je danas zagrebačka policija.
Mladić je sinoć oko 22.00 skočio u vodu, ali više nije izronio. Tijelo su uočili poznanici i građani koji su ga izvukli na obalu, te pozvali hitnu pomoć, ali mladiću nije bilo spasa, prenosi Srna.
Iz policije su savjetovali građanima da u vodu uvijek ulaze postepeno da bi se organizam prilagodio temperaturi jer nagli ulazak može da izazove šok, te da ne skaču u vodu nepoznate dubine zbog opasnosti od teških povreda.
Na Jarunu je i u utorak, 23. juna, pronađeno tijelo, ali nisu uočeni tragovi koji bi upućivali da je smrt nastupila kao posljedica krivičnog djela.
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