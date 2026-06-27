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Višković: Vidovdan iznova podsjeća na ogromnu žrtvu srpskog naroda

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ATV redakcija
27.06.2026 14:38

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директор Аутопутева Републике Српске
Foto: ATV

Vidovdan iz godine u godinu iznova podsjeća na ogromnu žrtvu jednog naroda, podnesenu u herojskoj borbi za opstanak i slobodu, ocijenio je v.d. direktora preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković u čestitki povodom Vidovdana, krsne slave Vojske Republike Srpske.

Višković je naveo da je u kalendaru velikih datuma u srpskoj istoriji, Vidovdan možda i najznačajniji praznik, koji iz godine u godinu, iznova podsjeća na ogromnu žrtvu jednog naroda, podnesenu u herojskoj borbi za opstanak i slobodu, kao osnovnom preduslovu za život u skladu sa hrišćanskom vjerom.

- Kroz vijekove, Vidovdan je srpski narod okupljao, učio i opominjao na univerzalne ljudske vrijednosti, a to su sloboda, jedinstveno i nepokolebljivost u odbrani vjekovnih ognjišta, bez obzira koliko je snažna sila, koja je krenula protiv nas - istakao je Višković.

U čestitki upućenoj komandantu brigadiru Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka Goranu Maksimoviću i svim pripadnicima puka i Vojske Republike Srpske, Višković je naglasio da je vidovdanski zavjet utkan i u svakom pedlju puta slavne VRS koja je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu branila i odbranila najveću svetinju srpskog naroda na ovim prostorima – Republiku Srpsku.

Višković je poručio da nikada ne smiju biti zaboravljeni oni koju su od prvog dana stali pod zastavu Republike Srpske i sačuvali sopstveni narod od potpunog fizičkog nestanka i zatiranja tragova njegovog postojanja na prostoru zapadno od rijeke Drine.

On je dodao da posebno mjesto u kolektivnom pamćenju moraju da imaju oni, koji se sa tog slavnog puta nisu vratili svojim kućama i porodicama, koji su život ugradili u temelje Republike Srpske.

- Neka je vječna slava i hvala junacima, koji su nama i budućim generacijama omogućili da, svoji na svome, u miru proslavljamo sve naše Vidovdane, uvijek svjesni činjenice da smo slobodu u svojoj otadžbini skupo platili i da ćemo je ljubomorno čuvati, kako danas, tako i u vijekovima ispred nas - istakao je Višković.

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Radovan Višković

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