"Srpsku u ovom momentu ne može niko da ugrozi"

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da u ovom momentu ne postoji sila koja može da ugrozi Srpsku.
Povodom Vidovdana, Minić je poručio da treba dići glave i biti ponosan na Republiku Srpsku.
"Za nju smo se izborili i sada se u mirnodopskim uslovima borimo za njene institucije. Sigurno je da ne postoji bilo kakva sila koja u ovom momentu može da ugrozi Republiku Srpsku", rekao je Minić novinarima u Doboju.
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Minić: Doboj grad heroj, odbranio se i opstao na ponos Srpske
On je istakao da su srpski borci ponos, a ne samo obaveza koja postoji i koja je riješena sistemski.
"Najbolji nisu među nama i zbog njim imamo obavezu da budemo još bolji i još odgovorniji", rekao je Minić.
Srna
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