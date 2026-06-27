"Srpsku u ovom momentu ne može niko da ugrozi"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da u ovom momentu ne postoji sila koja može da ugrozi Srpsku.

Povodom Vidovdana, Minić je poručio da treba dići glave i biti ponosan na Republiku Srpsku.

"Za nju smo se izborili i sada se u mirnodopskim uslovima borimo za njene institucije. Sigurno je da ne postoji bilo kakva sila koja u ovom momentu može da ugrozi Republiku Srpsku", rekao je Minić novinarima u Doboju.

Gradovi i opštine Minić: Doboj grad heroj, odbranio se i opstao na ponos Srpske

On je istakao da su srpski borci ponos, a ne samo obaveza koja postoji i koja je riješena sistemski.

"Najbolji nisu među nama i zbog njim imamo obavezu da budemo još bolji i još odgovorniji", rekao je Minić.

Srna