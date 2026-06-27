Minić: Vidovdan - dan sjećanja na one koji su stali u odbranu Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je komandantu i pripadnicima Trećeg pješadijskog puka i nekadašnjim pripadnicima VRS-a Vidovdan – krsnu slavu Vojske Srpske, istakavši da je to dan prisjećanja na one koji su stali u odbranu Srpske kada je to bilo najpotrebnije.

"Vidovdan je dan kada se sa ponosom i zahvalnošću prisjećamo svih onih koji su, vođeni ljubavlju prema svom narodu i otadžbini, stali u njenu odbranu onda kada je to bilo najpotrebnije", naveo je Minić.

Istakao je da su njihova hrabrost, požrtvovanost i odlučnost ugrađene u same temelje Republike Srpske.

"Sa posebnim pijetetom sjećamo se naših poginulih boraca, čija su imena trajno upisana u istoriju Republike Srpske. Njihova žrtva obavezuje nas da čuvamo istinu o Odbrambeno-otadžbinskom ratu, njegujemo kulturu sjećanja i nastavimo da gradimo Republiku Srpsku kao trajan garant slobode, mira i dostojanstvenog života njenih građana", naveo je Minić u čestitki.

On je dodao da Treći pješadijski /Republika Srpska/ puk ima važnu i časnu ulogu da čuva tradiciju Vojske Republike Srpske i sjećanje na njene borce, prenoseći te vrijednosti budućim generacijama.

"Neka nas Vidovdan i ove godine podsjeti na značaj jedinstva, sloge i odgovornosti prema Republici Srpskoj, kako bismo zajedno čuvali mir, slobodu i dostojanstvo našeg naroda. Upućujem vam iskrene čestitke, uz duboko poštovanje i zahvalnost za sve što ste učinili i što činite u očuvanju slavne tradicije Vojske Republike Srpske", istakao je Minić.