Logo

Minić: Vidovdan - dan sjećanja na one koji su stali u odbranu Srpske

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 11:42

Komentari:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je komandantu i pripadnicima Trećeg pješadijskog puka i nekadašnjim pripadnicima VRS-a Vidovdan – krsnu slavu Vojske Srpske, istakavši da je to dan prisjećanja na one koji su stali u odbranu Srpske kada je to bilo najpotrebnije.

"Vidovdan je dan kada se sa ponosom i zahvalnošću prisjećamo svih onih koji su, vođeni ljubavlju prema svom narodu i otadžbini, stali u njenu odbranu onda kada je to bilo najpotrebnije", naveo je Minić.

Istakao je da su njihova hrabrost, požrtvovanost i odlučnost ugrađene u same temelje Republike Srpske.

"Sa posebnim pijetetom sjećamo se naših poginulih boraca, čija su imena trajno upisana u istoriju Republike Srpske. Njihova žrtva obavezuje nas da čuvamo istinu o Odbrambeno-otadžbinskom ratu, njegujemo kulturu sjećanja i nastavimo da gradimo Republiku Srpsku kao trajan garant slobode, mira i dostojanstvenog života njenih građana", naveo je Minić u čestitki.

On je dodao da Treći pješadijski /Republika Srpska/ puk ima važnu i časnu ulogu da čuva tradiciju Vojske Republike Srpske i sjećanje na njene borce, prenoseći te vrijednosti budućim generacijama.

"Neka nas Vidovdan i ove godine podsjeti na značaj jedinstva, sloge i odgovornosti prema Republici Srpskoj, kako bismo zajedno čuvali mir, slobodu i dostojanstvo našeg naroda. Upućujem vam iskrene čestitke, uz duboko poštovanje i zahvalnost za sve što ste učinili i što činite u očuvanju slavne tradicije Vojske Republike Srpske", istakao je Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Vojska Republike Srpske

Čestitka

Vidovdan

Krsna slava

Predsjednik Vlade

Komentari (0)

Više iz rubrike

влада српске сједница плате и пензије повећање

Republika Srpska

Započet projekat očuvanja autohtonih rasa i valorizacije mliječnih i mesnih proizvoda

25 min

0
Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Povodom Vidovdana Dodik poručio: Kultura sjećanja je naša obaveza

33 min

0
Зора Видовић

Republika Srpska

Vidović: Nova fiskalizacija znatno smanjila sivu ekonomiju, promet udvostručen

1 h

2
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Srpska izgrađena na ljudima kojima je obraz čist, a ruke žuljevite

1 h

2

  • Najnovije

11

50

Preminuo novinar Marko Pantić

11

48

Hrvatski pjevač se predstavio kao MINISTAR, na "prevaru" ušao na stadion

11

43

Poznato devet parova nokaut faze Svjetskog prvenstva

11

42

Minić: Vidovdan - dan sjećanja na one koji su stali u odbranu Srpske

11

39

"Đavo" protutnjao sjeverom Srbije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima