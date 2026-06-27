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Vidović: Nova fiskalizacija znatno smanjila sivu ekonomiju, promet udvostručen

27.06.2026 10:52

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Зора Видовић
Foto: ATV / Branko Jović

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da je proces nove fiskalizacije u potpunosti opravdao očekivanja i da je njegovom primjenom značajno smanjena siva ekonomija, dok je evidentirani promet u Srpskoj praktično udvostručen.

- Izuzetno smo zadovoljni fiskalizacijom. Sam podatak da je 2023. godine, prije fiskalizacije, prikazani promet bio oko 11,3 milijarde KM, a 2025. godine više od 23 milijarde KM, govori sam za sebe - rekla je Vidovićeva.

Vidovićeva je navela da rast cijena nije mogao biti jedini razlog ovako velikog povećanja evidentiranog prometa.

- Ima tu i rasta cijena, ali to ne može objasniti povećanje veće od sto odsto. Apsolutno smo dokazali ono što smo i govorili – da je stari sistem vremenom pokazao sve svoje slabosti - istakla je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, raniji model fiskalizacije nije mogao pratiti tehnološki razvoj i ostavljao je prostor za zloupotrebe, prenosi Srna.

- To je bio zastarjeli sistem. Bilo je mnogo softverskih rješenja koja nisu slala podatke Poreskoj upravi. Ovo je sada jedan savremen i napredan sistem koji nam omogućava da konačno vidimo koliki je stvarni promet u Republici Srpskoj - rekla je Vidovićeva.

BORBA PROTIV SIVE EKONOMIJE STALAN PROCES

Ona je naglasila da je novi sistem dao snažan doprinos borbi protiv sive ekonomije.

- Povećanje prometa od preko sto odsto pokazuje koliko je smanjena siva zona. Borba protiv sive ekonomije je stalan proces i države i ozbiljnih poslodavaca, jer ona predstavlja nelojalnu konkurenciju onima koji rade u skladu sa zakonom", poručila je Vidovićeva.

Ona je podsjetila da je fiskalizacija realizovana o trošku budžeta Republike Srpske.

- Niko od privrednika nije kupovao kase i opremu. Budžet je preuzeo taj teret. Naravno da je bilo primjedaba na početku, i opravdanih i neopravdanih, ali danas su rezultati vidljivi - rekla je Vidovićeva za Srnu.

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Zora Vidović

Ministarstvo finansija

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