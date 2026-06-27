Najljepše vijesti iz porodilišta: U Srpskoj rođeno 28 beba

Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, 15 d‌ječaka i 13 d‌jevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.

Devet beba rođeno je u Banjaluci, pet u Zvorniku, četiri u Doboju, po dvije u Prijedoru, Gradišci, Foči i Bijeljini, te po jedna u Trebinju i Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci je rođeno šest d‌ječaka i tri d‌jevojčice, u Zvorniku tri d‌jevojčice i dva d‌ječaka, u Doboju dva d‌ječaka i dvije d‌jevojčice, u Prijedoru dvije d‌jevojčice, u Gradišci dva d‌ječaka, u Foči i Bijeljini po jedan d‌ječak i po jedna d‌jevojčica, u Trebinju d‌jevojčica, a u Istočnom Sarajevu d‌ječak.

Poroda nije bilo u porodilištu u Nevesinju.