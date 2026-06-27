Najljepše vijesti iz porodilišta: U Srpskoj rođeno 28 beba

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, 15 dječaka i 13 djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.
Devet beba rođeno je u Banjaluci, pet u Zvorniku, četiri u Doboju, po dvije u Prijedoru, Gradišci, Foči i Bijeljini, te po jedna u Trebinju i Istočnom Sarajevu.
U Banjaluci je rođeno šest dječaka i tri djevojčice, u Zvorniku tri djevojčice i dva dječaka, u Doboju dva dječaka i dvije djevojčice, u Prijedoru dvije djevojčice, u Gradišci dva dječaka, u Foči i Bijeljini po jedan dječak i po jedna djevojčica, u Trebinju djevojčica, a u Istočnom Sarajevu dječak.
Poroda nije bilo u porodilištu u Nevesinju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
16 h0
Republika Srpska
16 h8
Republika Srpska
16 h0
Republika Srpska
18 h5
Najnovije
Trenutno na programu