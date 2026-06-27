Logo

Najljepše vijesti iz porodilišta: U Srpskoj rođeno 28 beba

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 08:31

Komentari:

0
беба и мајка руке
Foto: Pexel/Lily T

Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, 15 d‌ječaka i 13 d‌jevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.

Devet beba rođeno je u Banjaluci, pet u Zvorniku, četiri u Doboju, po dvije u Prijedoru, Gradišci, Foči i Bijeljini, te po jedna u Trebinju i Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci je rođeno šest d‌ječaka i tri d‌jevojčice, u Zvorniku tri d‌jevojčice i dva d‌ječaka, u Doboju dva d‌ječaka i dvije d‌jevojčice, u Prijedoru dvije d‌jevojčice, u Gradišci dva d‌ječaka, u Foči i Bijeljini po jedan d‌ječak i po jedna d‌jevojčica, u Trebinju d‌jevojčica, a u Istočnom Sarajevu d‌ječak.

Poroda nije bilo u porodilištu u Nevesinju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

rođene bebe

Porodilišta

Republika Srpska

bebe

Komentari (0)

Više iz rubrike

Дипломе Електротехнички факултет

Republika Srpska

Promocija diplomaca ETF-a u Istočnom Sarajevu

16 h

0
Запаљена застава, пљуште реакције - навијачку еуфорију претворили су у србофобију

Republika Srpska

Zapaljena zastava, pljušte reakcije - navijačku euforiju pretvorili su u srbofobiju

16 h

8
Ученици Петрово стигла нова опрема у школу

Republika Srpska

"Bolje škole za bolju budućnost": U Petrovo stigla nova informatička oprema

16 h

0
Додик: Тривићева није направила ни фактуру, а хоће да води Српску

Republika Srpska

Dodik: Trivićeva nije napravila ni fakturu, a hoće da vodi Srpsku

18 h

5

  • Najnovije

11

50

Preminuo novinar Marko Pantić

11

48

Hrvatski pjevač se predstavio kao MINISTAR, na "prevaru" ušao na stadion

11

43

Poznato devet parova nokaut faze Svjetskog prvenstva

11

42

Minić: Vidovdan - dan sjećanja na one koji su stali u odbranu Srpske

11

39

"Đavo" protutnjao sjeverom Srbije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima