Promocija diplomaca ETF-a u Istočnom Sarajevu

Elektrotehnički fakultet zahtijeva kontinuiran rad i disciplinu, ali da nije teško stići do cilja dokazala je Nikolina Šarac, najbolji student svoje generacije sa prosjekom ocjena 9,85.

Većina studenata uspjela je da se zaposli odmah po završetku fakulteta, što dodatno dokazuje da fakultet nudi dosta na tržištu rada.

"Studije, svakako, jesu malo teže nego na drugim fakultetima, ali znamo da nas čeka mnogo prilika nakon što diplomiramo. Zaposlenje je danas teško pronaći zbog novih tehnologija, ali svakako ovaj fakultet pruža mnogo više mogućnosti od drugih fakulteta", rekla je Nikolina Šarac, diplomirani inženjer elektrotehnike.

Tehnički fakulteti važni su za svako društvo jer predstavljaju nosioce tehnološkog razvoja. Zato je za privredu Republike Srpske izuzetno značajan sve veći broj diplomiranih inženjera, ističu sa Univerziteta.

"Drago nam je što svake godine imamo mali porast diplomiranih inženjera što je jako bitno za privredu Republike Srpske, ali i BiH. Inženjeri elektrotehnike su izuzetno traženi na tržištu", rekao je Božidar Popović, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu.

"ETF je izuzetno važna članica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u pogledu internacionalizacije. Uvijek ističem činjenicu koliko profesori sa ovog fakulteta daju doprinose internacionalizaciji našeg Univerziteta kroz učešće na međunarodnim projektima", rekao je Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Vlada Republike Srpske prepoznala je važnost ulaganja u obrazovanje, a ovakve promocije dokazuju da se ulaganje isplatilo, ističe resorni ministar i najavljuje nove investicije u visokom obrazovanju.

"Sigurno je da će Vlada Republike Srpske i u narednom periodu nastaviti jedan pojačan proces ulaganja u visoko obrazovanje, kako u studentski standard, tako i u infrastrukturu naših fakulteta, ali i na podizanju kvaliteta visokog obrazovanja. Ono što je jako bitno, što želim da naglasim, nas u narednom periodu očekuje ciklus ulaganja u naučnotehnološki razvoj kada je u pitanju Republika Srpska", rekao je Draga Mastilović, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

Ulaganjem u obrazovanje, ulažemo u Republiku Srpsku. Ti mladi i obrazovani ljudi, sutra će biti stubovi privrede, poručio je resorni ministar.