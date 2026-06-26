Dodik: Trivićeva nije napravila ni fakturu, a hoće da vodi Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Republika Srpska je područje slobode, razvoja i investicija, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik, te je naglasio da se u ovom trenutku u investicije ulaže 6,5 milijardi KM.
„Možete to vidjeti širom Republike. Kažu, što niste to prije? Pa i prije smo se razvijali, zato smo došli sada da možemo 6,5 milijardi. Kome to da objašnjavaš? Nekoj tamo Jeleni Trivić, koja nije nikada u životu ništa uradila ozbiljnije, možda što je napravila porodični ručak. Nikada ništa u životu nije uradila, ni u kakvom preduzeću nije napravila fakturu. Nije ništa ni od svega toga naplatila. Ko da vodi? To da vodi Republiku Srpsku? Na kraju krajeva, sa tim malim snagama“, rekao je Dodik.
Republika Srpska je područje slobode, razvoja i investicija. pic.twitter.com/1lUR7qNZse— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 26, 2026
Lider SNSD-a je naglasio da je upravo on snažna politička figura i partija na čijem je čelu.
„Ljudi poštuju hrabre, poštuju jake. Dajte mi snagu da Željka Cvijanović može u ime našeg naroda otići u Stejt Department i otići u Brisel i isporučiti im naše zahtjeve“, kazao je Dodik.
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