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Dodik osudio paljenje zastave: Mržnja prema Srbima počela se manifestovati van verbalnih okvira

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 15:31

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4
Милорад Додик ЛИДЕР снсд-А
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik komentarišući paljenje zastave Republike Srpske kaže da se mržnja i netrpeljivost prema Srbima i Srpskoj, koja se svakodnevno plasira od strane političara iz Sarajeva, počela manifestovati i van verbalnih okvira.

"Paljenje zastave Republike Srpske direktan je proizvod takve politike. Mržnja se uvijek vraća kao bumerang. Zastava Republike Srpske je legalna i u skladu s Ustavom. Paljenje takve zastave je teško krivično djelo", kaže Dodik.

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On osuđuje ovaj vandalski čin i traži od organa FBiH da identifikuje i kazni počinioce.

"Od organa Republike Srpske tražim da se vinovnicima ovog gnusnog djela zabrani boravak na teritoriji Republike Srpske. Podržavam inicijativu Save Minića da se trajno zabrani isticanje i upotreba ratnohuškačke zastave tzv. Armije BiH jer je ona ponižavajuća za srpski narod. Očekujem da će Narodna skupština Republike Srpske usvojiti izmjene Krivičnog zakona kojima će se upotreba nelegitimne zastave kvalifikovati kao krivično djelo", poručio je Dodik na Iksu.

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Tagovi :

Zastava Republike Srpske

paljenje

Milorad Dodik

reakcija

Komentari (4)

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