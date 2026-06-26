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Dodik: Prioritet ulaganje u obrazovanje - škola u Petrovu dobila IT opremu

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 14:18

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Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Osnovna škola "Vuk Karadžić" u Petrovu dobila novu IT opremu u okviru projekta "Bolje škole za bolju budućnost".

"Ulaganje u obrazovanje i savremene uslove za rad naših učenika i nastavnika ostaje jedan od prioriteta Republike Srpske. Nastavljamo da stvaramo jednake šanse za svako dijete, jer je znanje najsigurnija investicija u budućnost Srpske", naveo je Dodik na "Iksu".

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Tagovi :

Milorad Dodik

Bolje škole za bolju budućnost

Opština Petrovo

Škola

Obrazovanje

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