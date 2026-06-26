Dodik: Prioritet ulaganje u obrazovanje - škola u Petrovu dobila IT opremu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Osnovna škola "Vuk Karadžić" u Petrovu dobila novu IT opremu u okviru projekta "Bolje škole za bolju budućnost".
"Ulaganje u obrazovanje i savremene uslove za rad naših učenika i nastavnika ostaje jedan od prioriteta Republike Srpske. Nastavljamo da stvaramo jednake šanse za svako dijete, jer je znanje najsigurnija investicija u budućnost Srpske", naveo je Dodik na "Iksu".
Osnovna škola "Vuk Karadžić" u Petrovu dobila je novu IT opremu u okviru projekta "Bolje škole za bolju budućnost". Ulaganje u obrazovanje i savremene uslove za rad naših učenika i nastavnika ostaje jedan od prioriteta Republike Srpske. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 26, 2026
Nastavljamo da stvaramo jednake šanse za svako… pic.twitter.com/dx5PhNPFvI
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