Dodik: Prioritet ulaganje u obrazovanje - škola u Petrovu dobila IT opremu

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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Osnovna škola "Vuk Karadžić" u Petrovu dobila novu IT opremu u okviru projekta "Bolje škole za bolju budućnost".

"Ulaganje u obrazovanje i savremene uslove za rad naših učenika i nastavnika ostaje jedan od prioriteta Republike Srpske. Nastavljamo da stvaramo jednake šanse za svako dijete, jer je znanje najsigurnija investicija u budućnost Srpske", naveo je Dodik na "Iksu". Osnovna škola "Vuk Karadžić" u Petrovu dobila je novu IT opremu u okviru projekta "Bolje škole za bolju budućnost". Ulaganje u obrazovanje i savremene uslove za rad naših učenika i nastavnika ostaje jedan od prioriteta Republike Srpske.



Nastavljamo da stvaramo jednake šanse za svako… pic.twitter.com/dx5PhNPFvI — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 26, 2026

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