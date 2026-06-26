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Dodik: Srpskoj uvijek drago da vidi snažnu, uspješnu i stabilnu Srbiju

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 12:33

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Vjerujem da će skup koji organizuje SNS biti snažna poruka da građani Srbije žele nastavak razvoja, stabilnosti i politike koja Srbiju čini sve jačom i uglednijom, poručio je na Iksu lider SNSD-a Milorad Dodik.

"U subotu, 27. juna, Srbija će još jednom pokazati svoju snagu, jedinstvo i vjeru u budućnost. Aleksandar Vučić pokazao je da se Srbija može razvijati, čuvati nacionalne interese i istovremeno graditi mir i saradnju sa svima. Takva Srbija je važna i za Republiku Srpsku, jer je naša najveća snaga upravo u međusobnom jedinstvu i neraskidivim vezama našeg naroda", istakao je Dodik.

Dodaje da je uvjeren sam da će Srbija i ovog puta pokazati da vjeruje u sebe, svoju budućnost i politiku odgovornosti.

"Republici Srpskoj je uvijek drago da vidi snažnu, uspješnu i stabilnu Srbiju, jer je to uspjeh cijelog srpskog naroda. Pozivam sve patriote iz Republike Srpske, Crne Gore, Kosova i Metohije i Srbije da prisustvuju veličanstvenom skupu srpskog naroda", navodi Dodik.

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Milorad Dodik

Srbija

Republika Srpska

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