Dodik: Srpskoj uvijek drago da vidi snažnu, uspješnu i stabilnu Srbiju

Vjerujem da će skup koji organizuje SNS biti snažna poruka da građani Srbije žele nastavak razvoja, stabilnosti i politike koja Srbiju čini sve jačom i uglednijom, poručio je na Iksu lider SNSD-a Milorad Dodik.

"U subotu, 27. juna, Srbija će još jednom pokazati svoju snagu, jedinstvo i vjeru u budućnost. Aleksandar Vučić pokazao je da se Srbija može razvijati, čuvati nacionalne interese i istovremeno graditi mir i saradnju sa svima. Takva Srbija je važna i za Republiku Srpsku, jer je naša najveća snaga upravo u međusobnom jedinstvu i neraskidivim vezama našeg naroda", istakao je Dodik.

Dodaje da je uvjeren sam da će Srbija i ovog puta pokazati da vjeruje u sebe, svoju budućnost i politiku odgovornosti.

U subotu, 27. juna, Srbija će još jednom pokazati svoju snagu, jedinstvo i vjeru u budućnost. Vjerujem da će skup koji organizuje SNS biti snažna poruka da građani Srbije žele nastavak razvoja, stabilnosti i politike koja Srbiju čini sve jačom i uglednijom.



Aleksandar Vučić… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 26, 2026

"Republici Srpskoj je uvijek drago da vidi snažnu, uspješnu i stabilnu Srbiju, jer je to uspjeh cijelog srpskog naroda. Pozivam sve patriote iz Republike Srpske, Crne Gore, Kosova i Metohije i Srbije da prisustvuju veličanstvenom skupu srpskog naroda", navodi Dodik.