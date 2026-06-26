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Vidović: Privreda ostvaruje dobre rezultate

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 07:54

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Зора Видовић
Foto: ATV / Branko Jović

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da privreda u Srpcu ostvaruje dobre rezultate i da pokrivenost uvoza izvozom od 92 odsto predstavlja značajan uspjeh.

Vidovićeva, koja je sinoć prisustvovala sjednici Privrednog savjeta opštine Srbac, pozvala je privrednike da koriste dostupne podsticaje za ulaganje u nove tehnologije i najavila izmjene zakonskih propisa s ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta.

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Govoreći o nedostatku radne snage, Vidovićeva je istakla da je neophodno preciznije evidentirati stvarne tražioce zaposlenja, ocijenivši da nije održivo da Republika Srpska istovremeno uvozi radnike i ima veliki broj prijavljenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević rekao je da je, uprkos brojnim izazovima, protekla godina bila uspješna, te istakao da će lokalna uprava i dalje biti partner privrednicima kroz subvencije i druge vidove podrške.

Direktor kompanije "Perutnina Ptuj S" iz Poveliča Velibor Popović rekao je da je živinarski sektor ove godine bio suočen sa posljedicama pojave ptičjeg gripa, zbog čega je izvoz na tržište EU obustavljen do 1. jula.

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Popović je naveo da kompanija, uprkos povećanju plata i stimulacijama, zbog nedostatka domaće radne snage zapošljava i strane radnike kako bi obezbijedila nesmetan proces proizvodnje.

Na sjednici Privrednog savjeta opštine Srbac razmatrani su izvještaji o radu načelnika i Opštinske uprave, izvršenju budžeta za 2025. godinu, prijedlog programa podsticaja za razvoj poljoprivrede u 2026. godini, informacija o privrednim kretanjima i zaposlenosti, te plan kapitalnih investicija za narednu godinu.

(SRNA)

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Zora Vidović

Ministarstvo finansija

Republika Srpska

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