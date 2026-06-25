Cvijanović odgovorila na prijetnje: Ništa još nije završeno

"Izetbegović je na neki način implicirao i eksplicitno rekao da Dodika treba zaustaviti silom. Probali su da ga pobijede na izborima, ne može. Da mijenjaju pravila, ne može. Oduzeli su nam četvrti mandat u Domu naroda pa vidjeli da smo ostali živi. Provukli nas kroz pravosuđe jer je Šmit mijenjao zakon da bi pogodovao njima koji su unitaristi i koji bi kažnjavao Republiku Srpsku, pa govorili kako nema veze sa Republikom Srpskom. Ima i itekako veze. I na kraju sve su probali, malo im je pa kažu treba ga zaustaviti silom. Kojom silom? Zamislite kakvu državu oni nama nude. I zašto se bunimo u Republici Srpskoj? Zbog toga. Ako ja imam neko mišljenje, neko treba da me ukloni silom zato što imam svoje mišljenje. Ovo su postale opasne stvari. Nije to rekao neki političar, to je na neki način poziv na linč. Te stvari bi trebalo da budu kažnjive. Podnosila sam prijave protiv ministara i ambasadora zbog zloupotrebe procedura, mislite da se neko počešljao zbog toga?", poručuje Cvijanović.

Ona ističe da se stvari moraju dovesti u red i da je odlično vrijeme da se svi oni, uključujući i retoriku Bakira Izetbegovića, dovedu u red.

"Ovo je vrijeme da svi oni koji rade kao što radi Konaković dovedu u red. Dovešće se, jer ne možete živjeti vječno u neredu. Nemate više podršku sa strane. Imali ste je, više je nemate. Neće niko da trpi vaše zloupotrebe i ne možete nikome prodavati maglu da vi to radite da očuvate državu da ona bude stabilna. Kako će da bude stabilna kad tražimo iz nestabilnosti u nestabilnost. Malo ko će danas reći Republika Srpska, nego će reći dajte da vidimo šta se tamo dešava. Pogledali su i super. Moraće se navići da ova država ne pripada samo jednima. Da ono što piše u Ustavu treba da se poštuje. Da možete da imate politički stav i da neće niko da vas sankcioniše jer imate stav. Ali da živite u državi gdje stranac mijenja zakone i pošalje vas pred pravosuđe koja kaže da je to zasnovano na ustavu, prošla su ta vremena".

Cvijanović podsjeća da je Bakir Izetbegović govorio kako će biti presuđen Milorad Dodik i da se niko nije zainteresovao zbog toga, da je neko iz Republike Srpske tako nešto objavio, rekli bi da vrše pritisak na pravosuđe. Podsjetila je i da je Izetbegović prije nekoliko godina prijetio oružjem za "ne daj Bože", a sada govori da se nekoga mora ukloniti silom.

"Sila nam treba da nekoga eliminišete fizički zato što mu ne možete ništa. Ja se toga plašim. Pravosuđem? Pa to smo vidjeli", kaže Cvijanović i poručuje da ipak, ništa još nije završeno.

"Taj jedan završeni posao omogući će da mi završimo nešto drugo. To drugo je stabilnost Republike Srpske. U politici nekada morate da podnesete žrtvu ako gledate širu sliku. Ako gledate da politički preživite od danas do sutra, onda nemate tu sliku. Mi smo ušli u neke aktivnosti, uključujući i za šta oni misle da je završen posao jer su provukli demokratski izabranog predsjednika Republike kroz pravosuđe da bi ga eliminisali iz političkog života, i misle da su završili posao. To je poslužilo nama za veliku političku priču koja treba da donese stabilnost Republike Srpske. Pomoglo nam je da ispričamo mnoge strahote koje smo ovdje preživljavaju, a sada čak i pitaju. Ako imate državnički odnos prema poslu kojim se bavite, onda podnesete i takve stvari zbog višeg cilja", kaže Cvijanović.

Ona poručuje da nisu naivni i da dobro znaju odnose u svijetu, ali znaju i da postoji momenat kada neko mora da prevrši mjeru, a oni su je prevršili sudskim postupkom protiv Dodika, a sada su je prevršili prijetnjama o uklanjanju nekoga silom.

"Ono što mi dramatično uz ove prijetnje je to što je Bakir Izetbegović rekao da je napravio čvrst dogovor sa opozicijom Republike Srpske. O čemu? Je li i o ovome što sada prijeti? Ovo je ozbiljnija priča u kojoj Bakir Izetbegović prvo njima nije napravio ništa dobro".

Komentarišući izjavu Izetbegovića da se nada da će nasljednici aktuelne vlasti u Republici Srpskoj riješiti pitanje državne imovine, Cvijanović ističe da FBiH neprestano pretenduje da određuje u Republici Srpskoj ko će šta raditi i ko će biti vlast.

"Šta je mene briga koga će izabrati Bošnjaci u FBiH. Oni uporno pretenduju da određuju kako će se živjeti u Republici Srpskoj, za koga će glasati ljudi u Srpskoj, oni preferiraju određene opcije.. Građani Srpske imaju svoje izbore i na njima biraju svoje predstavnike. Prije nekoliko mjeseci Konaković vodio kampanju za opoziciju. Oni divni i sjajni, s njima možemo u EU. Pa što niste izglasali ništa? Ganjali lopticu da nama oduzmu četvrti mandat u Domu naroda, pravili vanredne izbore, pa ih ponovili. Nema šta nisu radili. Oni bi uporno birali ko će biti u Republici Srpskoj. To ne ide u prilog opoziciji, možda to Bakir radi namjerno, šta znam. Pritajno jesu njihove želje da će neke stvari moći da proguraju bez barijera, ali to pokazuje ogromnu razliku u postupanju nas iz Republike Srpske i njih iz Sarajeva. Mi ne pretendujemo da njima određujemo ko će i šta će biti. Ne zanima nas, to je njihovo pravo", kaže Cvijanović.