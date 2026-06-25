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Objavljen snimak razgovora Dodika i Izetbegovića

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 13:22

Komentari:

12
Објављен снимак разговора Додика и Изетбеговића
Foto: ATV

Objavljen je snimak razgovora predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i lidera SDA Bakira Izetbegović, a sve nakon što je Izetbegović prijetio silom.

U razgovoru Milorad Dodik upućuje oštar i nedvosmislen odgovor Bakiru Izetbegoviću, jasno stavljajući do znanja da neće prihvatiti bilo kakve pritiske, prijetnje ili pokušaje ponižavanja Republike Srpske i njenog naroda.

Bez ustezanja i diplomatskih fraza, Dodik poručuje da niko nema pravo da prijeti Republici Srpskoj, naglašavajući da će uvijek braniti njene institucije, dostojanstvo i pravo njenog naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti.

Dodik je jasno upitao Izetbegovića zašto mu je prijetio, dok je lider SDA to negirao, iako je javno dostupan snimak gdje on govori kako "Dodika treba skloniti silom".

Snimak je objavio portal Srpski glasnik, da bi se potom proširio društvenim mrežama.

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Milorad Dodik

Bakir Izetbegović

Dodik Izetbegović razgovor

Dodik Izetbegović

Komentari (12)

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