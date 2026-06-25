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Kojić: Ustaljena praksa da policija i tužilaštva štite one koji zastrašuju Srbe

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 08:39

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Којић: Устаљена пракса да полиција и тужилаштва штите оне који застрашују Србе
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić rekao je da je u Federaciji BiH ustaljena praksa da policija i tužilaštva štite one koji pokušavaju da zastraše ionako mali broj Srba povratnika u ovaj entitet.

"Štite one koji skrnavljenjem pravoslavnih grobalja i objekata žele da taj mali broj Srba nestane iz FBiH", rekao je Kojić Srni.

Govoreći o pucanju na krst i nekadašnje pravoslavno groblje u mjestu Zaselje kod Travnika, Kojić je istakao da policija i tužilaštva u FBiH, kada kažu da ne znaju ko je to uradio, štite počinioce tih djela.

"Te institucije štite politike pritiska na Srpsku pravoslavnu crkvu i protjerivanje Srba sa teritorije FBiH", rekao je Kojić.

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Iz Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona ranije je rečeno Srni da je u radu predmet koji se odnosi na pucanje na krst i nekadašnje pravoslavno groblje u mjestu Zaselje kod Travnika, dok su iz kantonalne policije navode da nemaju operativna saznanja o motivu ovog događaja.

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH došao je do saznanja da je u travničkom naselju Zaselje iz vatrenog oružja ispaljeno više desetina metaka na pravoslavni krst i groblje.

/SRNA/

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Milorad Kojić

Srbi

Tužilaštvo BiH

Federacija BiH

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