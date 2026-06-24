Logo

Na tri granična prelaza prema Hrvatskoj vrijede posebna ograničenja

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 22:19

Komentari:

0
Нови гранични прелаз Градишка. На фотографији се види знак СТОП.
Foto: ATV

Granična policija Bosne i Hercegovine obavijestila je građane o važnoj promjeni koja se odnosi na korišćenje pojedinih privremenih međunarodnih graničnih prelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Prema informacijama koje je dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, na privremenim međunarodnim graničnim prelazima Vinica, Subašići i Vir trenutno ne postoje tehnički uslovi za obradu putnika koji podliježu procedurama Sistema ulaska/izlaska Evropske unije (Entry/Exit System – EES), poznatog kao EES.

To u praksi znači da državljani trećih zemalja koji podliježu EES procedurama neće moći da koriste ove prelaze za ulazak u Republiku Hrvatsku, odnosno Evropsku uniju. Ova informacija posebno se odnosi i na državljane Bosne i Hercegovine koji nemaju regulisan boravišni status u nekoj od država članica Evropske unije.

granica HR

BiH

Otvoreni dodatni granični prelazi između BiH i Hrvatske

Takvi putnici biće usmjeravani na druge granične prelaze na kojima su uspostavljeni tehnički uslovi za primjenu EES-a. Hrvatska strana navodi da će se ovaj režim primjenjivati sve dok se na prelazima Vinica, Subašići i Vir ne obezbijede potrebni tehnički kapaciteti.

Ova informacija je posebno važna za građane koji planiraju putovanje prema Hrvatskoj tokom ljetnih mjeseci, kada se zbog pojačanog saobraćaja često biraju manji i privremeno otvoreni prelazi kako bi se izbjegle gužve na glavnim pravcima.

Доња Градина

Gradovi i opštine

Kolaps na izlazu iz BiH: Pogledajte gd‌je se najduže čeka

Putnici koji imaju regulisan boravišni status u nekoj od zemalja Evropske unije trebalo bi da prije polaska dodatno provjere uslove prelaska, kako bi bili sigurni mogu li koristiti navedene prelaze. Za sve ostale koji podliježu EES procedurama preporučuje se korišćenje međunarodnih prelaza na kojima je omogućena puna primjena propisanih procedura.

Granična policija BiH preporučuje građanima da prije putovanja obavezno provjere aktuelne uslove prelaska državne granice. Time se može izbjeći vraćanje sa prelaza, gubitak vremena i dodatno opterećenje na putevima.

Iz Granične policije BiH poručuju da će nastaviti da pravovremeno informišu javnost o svim promjenama koje mogu uticati na nesmetan prelazak državne granice.

(GP Maljevac)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Granični prelaz

Hrvatska

Bosna i Hercegovina

Komentari (0)

Pročitajte više

Американци потврдили: Убијен је

Svijet

Amerikanci potvrdili: Ubijen je

1 h

0
Најтраженије занимање у БиХ са највише отворених радних мјеста

Društvo

Najtraženije zanimanje u BiH sa najviše otvorenih radnih mjesta

1 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Tragedija na popularnom kupalištu: Utopio se muškarac!

2 h

0
Злато

BiH

Pala cijena zlata: Najniži nivo od novembra

2 h

0

Više iz rubrike

Злато

BiH

Pala cijena zlata: Najniži nivo od novembra

2 h

0
Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ, Бањалука.

BiH

"40 miliona razloga za zaokret"

4 h

0
признали у Уставном суду БиХ да раде у крњем саставу

BiH

Kada će Ustavni sud BiH ocjenjivati ustavnost nametnutih odredbi Krivičnog zakona BiH

4 h

0
Планира ли Федерација почети борбу против тероризма у БиХ?

BiH

Planira li Federacija početi borbu protiv terorizma u BiH?

4 h

3

  • Najnovije

23

21

Od ovih mečeva zavisi prolaz BiH u nokaut fazu

23

06

"Alibaba" tuži Pentagon: Kineski gigant osporava ovu oznaku

22

57

Medvedev: Kad dođe do rata, jedinstvo NATO-a nestaje

22

38

Horor : Ženu i petoro djece držao zatvorene više od 10 godina

22

32

Hemijsko oružje pronađeno u Sjevernoj Makedoniji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima