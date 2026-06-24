Na tri granična prelaza prema Hrvatskoj vrijede posebna ograničenja

Granična policija Bosne i Hercegovine obavijestila je građane o važnoj promjeni koja se odnosi na korišćenje pojedinih privremenih međunarodnih graničnih prelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Prema informacijama koje je dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, na privremenim međunarodnim graničnim prelazima Vinica, Subašići i Vir trenutno ne postoje tehnički uslovi za obradu putnika koji podliježu procedurama Sistema ulaska/izlaska Evropske unije (Entry/Exit System – EES), poznatog kao EES.

To u praksi znači da državljani trećih zemalja koji podliježu EES procedurama neće moći da koriste ove prelaze za ulazak u Republiku Hrvatsku, odnosno Evropsku uniju. Ova informacija posebno se odnosi i na državljane Bosne i Hercegovine koji nemaju regulisan boravišni status u nekoj od država članica Evropske unije.

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Takvi putnici biće usmjeravani na druge granične prelaze na kojima su uspostavljeni tehnički uslovi za primjenu EES-a. Hrvatska strana navodi da će se ovaj režim primjenjivati sve dok se na prelazima Vinica, Subašići i Vir ne obezbijede potrebni tehnički kapaciteti.

Ova informacija je posebno važna za građane koji planiraju putovanje prema Hrvatskoj tokom ljetnih mjeseci, kada se zbog pojačanog saobraćaja često biraju manji i privremeno otvoreni prelazi kako bi se izbjegle gužve na glavnim pravcima.

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Putnici koji imaju regulisan boravišni status u nekoj od zemalja Evropske unije trebalo bi da prije polaska dodatno provjere uslove prelaska, kako bi bili sigurni mogu li koristiti navedene prelaze. Za sve ostale koji podliježu EES procedurama preporučuje se korišćenje međunarodnih prelaza na kojima je omogućena puna primjena propisanih procedura.

Granična policija BiH preporučuje građanima da prije putovanja obavezno provjere aktuelne uslove prelaska državne granice. Time se može izbjeći vraćanje sa prelaza, gubitak vremena i dodatno opterećenje na putevima.

Iz Granične policije BiH poručuju da će nastaviti da pravovremeno informišu javnost o svim promjenama koje mogu uticati na nesmetan prelazak državne granice.

(GP Maljevac)