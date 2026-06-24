Planira li Federacija početi borbu protiv terorizma u BiH?

Terorizam i propusna granica najveća su opasnost u BiH. Najnovije analize ukazuju da domaće službe mora da budu na oprezu, posebno na granici koja je označena kao jedna od najslabijih karika.

Stoji to u nacrtu Srednjoročnog plana Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara BiH za 2027–2029. godinu, koji je trenutno u fazi konsultacija. Poseban akcenat je stavljen na terorizam kao na "najprisutniju i latentnu prijetnju bezbjednosti".

Kao ključne prijetnje navedeni su nedovoljna kontrola granice, manjak policijskih službenika i opreme.

"Spremnost terorista, terorističkih grupa i organizacija da djeluju izvan državnih granica, izazovu žrtve, razaranja i strah javnosti od napada, stalno se povećava. Teroristi mogu imati direktnu ili indirektnu pomoć države ili više njih, te organizacija koje svojim prikrivenim djelovanjem služe kao podrška terorizmu. Međunarodni sporazumi donose nova pravila i principe koje treba ugraditi u postojeći pravni sistem u cilju borbe protiv terorizma", navodi se u nacrtu.

BiH je centar terorističkih okupljanja. Najviše brine to što nije poznato ko finansira tzv. spavače u BiH, upozorava bivši zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH.

"To ćete naći manje ili skoro nikako u zemljama okruženja, ali u BiH ćete naći. I ti spavači su veoma opasni, ali ako su spavači način da oni borave u BiH ne mogu da borave samo od čistog vazduha. Znači da oni imaju i podršku od određenih institucija i pojedinaca. Određene terorističke organizacije imaju svoju viziju u svijetu i oni bi da uspostave tu viziju onako kako bi oni htjeli da zagovaraju, a to se ne uklapa u normalni civilni život čitave Evrope i svijeta", kaže Mirko Okolić.

Potencijalne teroriste koji prolaze kroz BiH ne treba ignorisati, jasni su bezbjednjaci. To kažu, ne isključuje mogućnost da svoje aktivnosti sprovedu i ovdje.

"Znači sve zavisi od nalogodavaca odnosno od onih koji ih instruiraju i finansiraju i koji im je konačni cilj. Pogotovo je to opasno gledajući političke prilike u BiH koja je uvijek napeta situacija koja je uvijek na nekoj visokoj radnoj temperaturi nego što je to uobičajeno tako da bi takav jedan incident mogao da pokrene lavinu nekih drugih neželjenih reakcija na takva jedna dešavanja i tu možda leži najvažnija opasnost kada govorimo o terorizmu u BiH", kaže Saša Mićin, fakultet bezbjednosnih nauka UNIBL

Ne misle tako bošnjački i hrvatski članovi Predsjedništva BiH koji su spriječili prijedlog srpskog člana bh. Predsjedništva Željke Cvijanović da se Muslimanska braća označe kao terorističke organizacije i isto stavi na dnevni red jedne od sjednica. BiH je zbog svoje neodgovornosti i nerada na odbrani finansijskog sistema od potencijalnih prijetnji dospjela i na sivu listu Manivala. To "sivilo" je jasna poruka da se radi o državnoj zajednici koja ima ozbiljne nedostatke u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja.