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Poslije sive liste Manivala EU traži konkretne poteze od BiH

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 10:36

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Послије сиве листе Манивала ЕУ тражи конкретне потезе од БиХ
Foto: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Delegacija EU u BiH saopštila je da su upoznati o odluci Radne grupe za finansijsko djelovanje FATF da BiH uvrsti na sivu listu Manivala, navodeći da postoji političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone strateške nedostatke utvrđene u Akcionom planu FATF-e.

BiH je juče uvrštena na sivu listu Manivala - Komiteta Savjeta Evrope zaduženog za praćenje sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, objavljeno je na sajtu FATF-a.

Iz Delegacije su naveli da su primili k znanju političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone strateške nedostatke utvrđene u Akcionom planu, te istakli da podstiču BiH da to učine u dogovorenim rokovima.

Podsjetili su da je EU obezbijedila znatnu tehničku pomoć BiH u ovoj oblasti kroz programe finansirane sredstvima Unije i da je spremna da nastavi da podržava BiH u realizaciji mjera, predviđenih domaćim Akcionim planom za FATF.

"Napredak u provođenju ovih reformi ide u prilog iskoracima na evropskom putu zemlje", navedeno je u saopštenju Delegacije.

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Napomenuto je da na području cijelog zapadnog Balkana, članstvo u Jedinstvenom području plaćanja u evrima SEPA, donosi koristi kako građanima, tako i poslovnoj zajednici.

"Za ostvarivanje ovih koristi važno je da BiH nastavi da sprovodi neophodne reforme, uključujući one u okviru borbe protiv pranja novca", poručili su iz Delegacije.

Iz FATF-a su naveli da se BiH u junu na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa ovom organizacijom i Manivalom kako bi ojačala efikasnost svog režima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

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Tagovi :

FATF

Bosna i Hercegovina

siva lista

MANIVAL

Evropska unija

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